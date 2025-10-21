Leverkusen 2-7 PSG: Los Parisinos barren a Las Aspirinas

El PSG, vigente campeón, protagonizó una exhibición ofensiva en la UEFA Champions League al golear 2-7 al Bayer Leverkusen en el BayArena. El partido, correspondiente a la fase de liga, fue un auténtico festival de goles y una montaña rusa de emociones, con el PSG demostrando un poderío demoledor a pesar de las adversidades.

La velocidad y precisión en el ataque parisino fue demasiado para el conjunto alemán, que no logró contener la avalancha ofensiva. El resultado consolida al PSG como uno de los máximos favoritos en la competición y deja al Leverkusen en una posición muy comprometida.

Partido de locos entre Leverkusen y PSG

La primera parte del encuentro fue caótica y memorable. El PSG abrió el marcador con gol de Willian Pacho. El Leverkusen respondió y empató con un penalti anotado por Aleix García, después de que el árbitro expulsara a Robert Andrich (Bayer) y, tras la revisión del VAR, también al parisino Illya Zabarnyi, dejando el partido 10 contra 10.

A partir de ahí, el PSG se desató. Désiré Doué (doblete), Kvaratskhelia y Nuno Mendes marcaron para un parcial de 1-4 al descanso. En la segunda mitad, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé (que regresaba tras lesión) y Vitinha completaron la goleada, pese al descuento de Aleix García. El marcador final de 2-7 es un testimonio del implacable ataque del PSG.