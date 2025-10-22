Dortmund no venderá a Schlotterbeck y se arriesgará a dejarlo ir libre

El futuro de Nico Schlotterbeck en el Borussia Dortmund continúa siendo una incógnita. Según informó Sport Bild, el defensor alemán de 25 años ha decidido postergar su decisión sobre la renovación de contrato hasta el próximo año. Aunque el club ya presentó una oferta formal para extender su vínculo, las negociaciones se han estancado, ya que el jugador pretende analizar cómo evoluciona el proyecto deportivo del equipo antes de comprometerse a largo plazo.

El central, una de las figuras más destacadas del Dortmund en la última temporada, busca garantías de que el club compita seriamente por títulos tanto a nivel local como internacional. Para Schlotterbeck, los próximos meses serán clave para determinar si el Borussia puede consolidarse como un contendiente real en la Bundesliga y en la Champions League, factores que influirán directamente en su decisión final.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El plan del Borussia Dortmund para retener a Schlotterbeck

Desde la dirigencia del Borussia Dortmund, la estrategia pasa por apelar al vínculo emocional que une a Nico Schlotterbeck con el club. El defensa, que ya ha lucido el brazalete de capitán en varias ocasiones, es considerado un líder natural dentro del vestuario y una pieza fundamental del futuro del equipo. Además, el Dortmund valora los lazos familiares que el jugador mantiene con la institución, algo que difícilmente podría replicar en un gigante como el Bayern Múnich, uno de los clubes interesados en su fichaje.

En caso de no llegar a un acuerdo, el club no tiene intención de venderlo en el próximo mercado. En cambio, asumirá el riesgo de mantener a Schlotterbeck hasta el final de su contrato, que vence en 2027, aun cuando eso signifique una eventual salida libre. La prioridad del Dortmund es mantener la estabilidad del plantel y apostar por la continuidad de un defensor que representa la identidad y el espíritu competitivo del equipo.

El próximo año será decisivo: el futuro de Schlotterbeck marcará no solo su carrera, sino también el rumbo del Borussia Dortmund en su intento por volver a pelear los títulos más importantes del fútbol europeo.