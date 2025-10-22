Bayern empieza a negociar la renovación de Neuer

Bayern München ha dado el primer paso para asegurar la continuidad de una de sus leyendas: Manuel Neuer. Según informes desde Alemania, la directiva del club bávaro ya se ha puesto en contacto con el arquero para ofrecerle una extensión de contrato por un año, buscando mantener su liderazgo dentro y fuera del campo. La idea del club es cerrar la renovación durante el parón invernal, siempre y cuando el guardameta decida seguir jugando al más alto nivel.

A sus 39 años, Neuer continúa demostrando un nivel competitivo que lo mantiene entre los mejores arqueros del mundo. Tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses, el capitán del Bayern ha vuelto a adueñarse del arco con actuaciones sólidas y determinantes, reafirmando su rol como referente tanto para sus compañeros como para el cuerpo técnico.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El futuro de Manuel Neuer y la apuesta del Bayern por su experiencia

Dentro del Bayern Múnich, existe consenso sobre la importancia de Manuel Neuer en el proyecto deportivo. Más allá de su rendimiento, el club valora su influencia en el vestuario y su peso en los momentos decisivos. La posible renovación por un año busca ofrecerle la oportunidad de seguir compitiendo mientras se planifica una transición gradual con los arqueros más jóvenes del plantel, como Daniel Peretz o el recién promovido Johannes Schenk.

El parón invernal aparece como el momento ideal para cerrar el acuerdo, ya que permitirá a ambas partes evaluar la situación física y deportiva del jugador. Si Neuer acepta, su nuevo contrato lo vincularía al Bayern hasta junio de 2026, una señal clara de confianza y respeto hacia una figura que ha sido clave en la última década de éxitos del club.

El futuro del capitán está en sus manos, pero todo indica que tanto el Bayern como sus hinchas desean seguir disfrutando del talento y la seguridad de Manuel Neuer, una verdadera leyenda viva del fútbol alemán.