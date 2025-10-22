Bayern 4:0 Brugge: 12 victorias en 12 partidos de temporada

El Bayern München demostró su poderío ofensivo y su condición de favorito al golear 4-0 al Club Brugge en el Allianz Arena, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El equipo de Vincent Kompany no tardó en imponer condiciones, abriendo el marcador muy temprano en el minuto 4 por medio de Lennart Karl, quien definió con la zurda tras dejar varios rivales en el camino. El asedio bávaro continuó y en el minuto 13, Harry Kane empujó el balón al fondo de la red tras una asistencia de Konrad Laimer, firmando el 2-0. La fiesta de goles se completó en la primera mitad con una joya del colombiano Luis Díaz en el minuto 33, quien recortó y fusiló la portería belga.

Un segundo tiempo de compromiso entre Bayern y Brugge

El 3-0 al descanso dejó el partido visto para sentencia. Aunque el ritmo bajó en el segundo tiempo, el Bayern mantuvo el control total del juego. El cuarto y definitivo tanto cayó en el minuto 78, obra de Nicolas Jackson, sellando una victoria contundente.

Con este triunfo, el Bayern Munich mantiene su campaña perfecta en la Champions League, sumando su tercera victoria y afianzándose en la cima de su grupo, mientras que el Club Brugge se queda con tres puntos y deberá luchar por el segundo puesto.