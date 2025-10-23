Se prenden las alarmas en Dortmund por Serhou Guirassy

El delantero Serhou Guirassy continúa enfrentando complicaciones musculares que le impiden rendir al máximo nivel. Desde hace varias semanas, el atacante guineano arrastra molestias persistentes en el muslo, una lesión que lo ha condicionado tanto en los entrenamientos como en la competencia oficial. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico y del propio jugador, la recuperación completa parece estar lejos de concretarse.

Guirassy ha sido una pieza clave para el VfB Stuttgart, no solo por su capacidad goleadora sino también por su influencia en el juego ofensivo del equipo. Sin embargo, las molestias físicas le han impedido mantener la continuidad necesaria para sostener su rendimiento habitual. Todo indica que el entrenador tomará una decisión prudente para no agravar su estado físico, motivo por el cual Fábio Silva se perfila como su reemplazante para el próximo duelo ante el Köln.

La prioridad del club es que Guirassy logre una recuperación completa, ya que su importancia en el proyecto deportivo es indiscutible.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Guirassy, una baja sensible y una oportunidad para Fábio Silva

Las molestias en el muslo de Serhou Guirassy no son nuevas: se trata de una vieja lesión que se ha reactivado debido a la exigencia de los últimos encuentros. El cuerpo técnico del Stuttgart es consciente de que forzarlo podría generar una recaída aún más grave, por lo que todo apunta a que el delantero descansará algunos partidos.

Esta situación abre una gran oportunidad para Fábio Silva, el joven portugués que ha mostrado buenas condiciones en los entrenamientos y que ahora podría consolidarse en el once titular. Su rendimiento ante el Köln será clave para determinar si puede sostener la titularidad en los próximos compromisos.

Mientras tanto, Guirassy continúa con un plan especial de recuperación, enfocado en eliminar por completo las molestias musculares que lo aquejan. El club confía en que su goleador podrá volver pronto al máximo nivel, pero la prioridad sigue siendo preservar su salud y evitar riesgos innecesarios.