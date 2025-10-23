FC Bayern München se adelanta por Marc Guehi

El futuro de Marc Guehi empieza a definirse. En los últimos días se llevó a cabo una reunión en Múnich entre Max Eberl, director deportivo del Bayern, y Gordon Stipic, el principal agente del defensor inglés. Este encuentro marca un paso importante en las negociaciones. Esto se debe a que el club alemán está decidido a reforzar su defensa con uno de los centrales más prometedores de la Premier League.

Guehi, quien actualmente milita en el Crystal Palace, se encuentra cerca de salir del club con la libertad de negociar su próximo destino. Ante esta situación, el Bayern se metió de lleno en la puja. Aunque no es el único interesado: Real Madrid y Liverpool también siguen de cerca la situación del jugador. La competencia por su fichaje promete ser intensa. El zaguero es considerado uno de los defensores jóvenes más completos del fútbol europeo.

La reunión en Alemania sirvió para acercar posturas y analizar las condiciones contractuales, en un contexto donde el Bayern busca asegurar el futuro de su zaga ante posibles salidas importantes.

Guehi, prioridad para el Bayern ante posibles salidas en defensa

Según medios alemanes, Marc Guehi es uno de los nombres preferidos por Max Eberl junto a Nico Schlotterbeck, actual defensor del Borussia Dortmund. La idea del club bávaro es anticiparse a un posible escenario donde Dayot Upamecano no renueve su contrato o Min-jae Kim sea transferido durante el próximo mercado.

Guehi encaja perfectamente en el perfil que busca el Bayern: joven, con experiencia internacional y una gran capacidad de liderazgo. A sus 24 años, el defensor inglés ya ha sido convocado por la selección de Inglaterra y ha demostrado solidez en la Premier League.

De concretarse su llegada, Guehi reforzaría una defensa que busca renovación y mayor estabilidad. Con la confianza de la dirigencia y la visión a futuro de Eberl, el Bayern apunta a cerrar el fichaje en los próximos meses para consolidar su proyecto deportivo.