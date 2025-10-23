Guía para entender cómo apostar en Aviator en 2025

Aviator ha sido uno de los mayores éxitos de Spribe y también se ha vuelto un referente dentro de la industria de los juegos rápidos en los casinos online.

Pero si bien es un referente en la industria, muchos jugadores tienen dudas de cómo funciona este juego y cuáles son las mejores estrategias para ganar sus apuestas.

Esta guía te ayudará a conocer más el juego y de esa forma, entender mejor cómo preparar tus próximas apuestas.

¿Qué es Aviator y cómo funciona?

Al hablar sobre Aviator una de las cosas a entender es cómo funciona este juego.

Lo primero es saber que Aviator no funciona como una máquina tragamonedas tradicional, sino que cambió totalmente su estilo a los famosos juegos de choque, también conocidos como juegos crash.

Básicamente, el objetivo del juego es que el avión vuele mientras hay un multiplicador que irá creciendo poco a poco, pero con cada multiplicador alcanzado significa que las personas están obteniendo ganancias en sus apuestas.

Pero también es importante entender que los multiplicadores son totalmente aleatorios. Aviator usa un sistema de Random Number Generator, o RNG, para asegurar que todos sus resultados son transparentes y verificables.

El juego también cuenta con la opción de apuestas automáticas, siendo estas ideales para quienes tienen más fondos para apostar, pero es una opción que otros jugadores deberían tomar con cuidado.

¿Es Aviator un juego realmente legal?

Aviator es un juego que fue lanzado en 2019, siendo este el primer y más importante título creado por Spribe.

Desde entonces, es un juego que ha ido llegando a diferentes casinos a lo largo del mundo cambiando la forma en que los jugadores apuestan.

Pero lo más importante es entender que Spribe cuenta con una licencia de la Gambling Commission del Reino Unido bajo el número 000-057302-R-333085-001, lo que es ideal para entender que es un juego totalmente legal.

Detalles técnicos de Aviator: Volatilidad y RTP

Similar a otros juegos de casino, Aviator en España tiene sus propios detalles técnicos.

Lo primero es entender el RTP. Esto se traduce en el retorno al jugador que se puede obtener en las apuestas a largo plazo.

Este juego tiene un RTP muy por encima del promedio, con un 97% que se traduce en que cada 100 euros apostados, en el largo plazo podrás obtener un retorno de 97 euros.

En cuanto a la volatilidad se refiere, el juego tiene un enfoque único, ofreciendo a los jugadores una volatilidad personalizada.

Esto se debe a que cada jugador será responsable del riesgo en cada una de sus apuestas; no es algo que viene predefinido por el juego.

Entre más larga sea cada ronda, más elevada será la volatilidad de tu apuesta y mayor será el riesgo de perder. Esto es opuesto en apuestas cortas: menor volatilidad pero más seguridad de ganar.

Aspectos únicos de Aviator: Un juego social

Algo que ha cambiado la forma en que Aviator ha impactado el mercado viene con algunos aspectos únicos.

Estos son los aspectos sociales, y son una de las adiciones que Spribe más ha sabido aprovechar dentro del juego gracias a:

Chat en vivo : Este chat sirve tanto como herramienta como forma de relajar a los jugadores. Las personas pueden conversar estrategias, hacer chistes y de esa forma sentirse en un casino real al apostar.

: Este chat sirve tanto como herramienta como forma de relajar a los jugadores. Las personas pueden conversar estrategias, hacer chistes y de esa forma sentirse en un casino real al apostar. Apuestas en vivo : Todos los jugadores podrán ver el monto con el que otros participantes en su sala están apostando, además de poder ver cuánto están ganando al terminar la ronda.

: Todos los jugadores podrán ver el monto con el que otros participantes en su sala están apostando, además de poder ver cuánto están ganando al terminar la ronda. Estadísticas en tiempo real: Datos como la ganancia máxima a nivel diario y mensual así como una tabla de las más ganadoras forma parte de la experiencia de Aviator.

Consejos para apostar en Aviator en España

Si estás listo para apostar en Aviator, acá tienes algunos consejos que te servirán para ganar más y perder menos: