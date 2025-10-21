Copenhague 2:4 Dortmund: Nmecha hace resurgir a los negriamarillos

El Borussia Dortmund se llevó una contundente victoria 2-4 ante el FC Copenhague en la jornada de hoy de la UEFA Champions League, en un partido que se decidió en la segunda mitad gracias a la efectividad alemana. El encuentro, disputado en el Parken Stadion, mostró a un Dortmund con gran pegada, pese a la resistencia inicial del equipo local.

El mediocampista Felix Nmecha fue la figura destacada al firmar un doblete, liderando la ofensiva del equipo de la Bundesliga que demostró su ambición por avanzar en la competición continental. A pesar de los esfuerzos del Copenhague por mantenerse en la pelea, la calidad individual de los visitantes terminó marcando la diferencia.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Nmecha impulsa la goleada del Dortmund ante Copenhague

El primer tiempo terminó con una ligera ventaja para el Dortmund, aunque el Copenhague logró responder al gol inicial. Sin embargo, el segundo acto fue un monólogo ofensivo del equipo amarillo. Tras el gol de penalti de Ramy Bensebaini para el 1-2, Nmecha se encargó de prácticamente sentenciar el choque con su segundo tanto, un potente remate que amplió la brecha a 1-3.

Los daneses descontaron al final, pero Fábio Silva puso el 2-4 definitivo para asegurar los tres puntos. Esta victoria refuerza la posición del Borussia Dortmund en la fase de liga de la Champions, mientras que el Copenhague deberá replantear su estrategia para escalar posiciones. El marcador final refleja el dominio del Dortmund en un duelo de alto ritmo.