Manchester United vuelve a tocar la puerta de Stiller

El mediocampista alemán Angelo Stiller vive un gran presente en el VfB Stuttgart. Y su nombre comienza a resonar con fuerza en varios clubes importantes de Europa. Según informó Sky Alemania, el conjunto de la Bundesliga ha fijado una valoración inicial de 50 millones de euros para el talentoso jugador de 24 años. Quien se ha convertido en una pieza clave del esquema de Sebastian Hoeneß.

A pesar de que Stiller se siente cómodo en el club y mantiene una excelente relación con el cuerpo técnico, no descarta dar el siguiente paso en su carrera si surge una oportunidad atractiva. Su proyección, juventud y regularidad lo han convertido en uno de los mediocampistas más prometedores del fútbol alemán. Además, su posible participación en el Mundial del próximo verano podría aumentar aún más su valor en el mercado.

La cláusula de rescisión de Stiller y el interés de los grandes de Europa

Uno de los aspectos más comentados en Alemania es la cláusula de rescisión que posee Stiller en su contrato con el Stuttgart. Se estima que su valor ronda los 40 millones de euros. Aunque existe una condición adicional que permitiría al club eliminar esa cláusula por apenas 2 millones de euros. En ese escenario, el VfB Stuttgart podría establecer libremente el monto que considere apropiado por su traspaso.

Este detalle contractual refuerza la postura del club: Stiller no saldrá por poco dinero. El mediocampista, formado en la cantera del Bayern Múnich, es considerado esencial en el proyecto deportivo y su salida solo se contemplaría ante una oferta realmente irresistible. Durante el último verano, equipos como el Manchester United mostraron interés en ficharlo, aunque las conversaciones no llegaron a concretarse.

La temporada actual será clave para definir su futuro. Si Stiller mantiene su rendimiento y sigue siendo protagonista en la Bundesliga, podría convertirse en uno de los grandes nombres del próximo mercado de fichajes europeo.