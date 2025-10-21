¿Terzic sigue esperando a Dortmund? El entrenador ya rechazó tres nuevas ofertas

El reconocido técnico alemán Edin Terzic continúa sin dirigir tras su salida del Borussia Dortmund, hace ya 18 meses. De acuerdo con información publicada por Sky Alemania, el entrenador de 41 años permanece sin equipo pese a haber sido uno de los nombres más destacados del fútbol europeo en los últimos años. Su paso por el conjunto amarillo dejó una huella importante. No solo por los resultados, sino también por su conexión emocional con el club del que fue hincha desde niño.

Durante su etapa en el Borussia Dortmund, Terzic logró llegar a la final de la Champions League 2024. Y se quedó a las puertas del título de la Bundesliga en la temporada 2022/23. Su gestión combinó un estilo de juego ofensivo, identidad táctica y un fuerte vínculo con la afición. Sin embargo, tras su salida del Westfalenstadion, el entrenador decidió tomarse un tiempo fuera del banquillo para analizar su futuro profesional.

Los clubes que buscaron a Terzic y su posible futuro

Desde que dejó al Dortmund, Terzic ha sido vinculado con diversos equipos de las principales ligas europeas. Según la prensa internacional, el técnico rechazó ofertas concretas de Everton, Mónaco y Real Sociedad, optando por no precipitar su regreso a la dirección técnica. Más recientemente, medios italianos lo señalaron como posible reemplazo de Igor Tudor en la Juventus, e incluso se mencionó su nombre junto al de Marco Rose, otro exentrenador del Dortmund.

Mientras tanto, Edin Terzic decidió mantenerse activo en el mundo del fútbol asumiendo el rol de comentarista en la cadena alemana RTL, donde analiza partidos de competiciones internacionales. Su presencia en los medios refleja que sigue siendo una figura respetada y observada por muchos clubes.

A la espera de una oportunidad adecuada, Terzic continúa preparándose para su regreso a los banquillos. Su experiencia en la élite, su visión táctica y su capacidad de liderazgo lo mantienen en la órbita de varios proyectos importantes en Europa, por lo que no sería extraño verlo nuevamente al mando de un equipo grande en el corto plazo.