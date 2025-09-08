¿Qué espera Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand?

Una semana después del despido de Erik ten Hag, Bayer Leverkusen oficializo la llegada de su nuevo entrenador: Kasper Hjulmand. Entérate qué espera la directiva de él.

Leverkusen quiere seguir la línea Xabi Alonso con Hjulmand

Tras unas negociaciones express a lo largo del último fin de semana, según pudo saber Mi Bundesliga, Bayer Leverkusen cerró la llegada de su flamante director técnico. Kasper Hjulmand, ex seleccionador de Dinamarca y con pasado en la Bundesliga habiendo dirigido al Mainz 05 en 2014/15, firmó contrato hasta 2027.

El danés es el elegido por la directiva, tanto ejecutiva como deportiva, tras una metralleta de nombres que pasaron en los últimos días: Edin Terzić, Marco Rose, Matthias Jaissle, Roger Schmidt, Ange Postecoglou, Claudio Giráldez, Iñigo Pérez, Oliver Glasner, Raúl González Blanco, Thiago Motta y Xavi Hernández; todos ellos, con más o menos consideración, claro está.

También es la nueva apuesta de Simon Rolfes, cuyo puesto ha quedado en la cornisa después del breve y tormentoso periodo ten Hag. Por ello, su elección ha sido más que conversada, incluso con gente por fuera del club. Es que Hjulmand tuvo su segundo entrenador en la selección danesa a Ismael Camenforte, que trabajó como preparador físico con Xabi Alonso en Leverkusen y hoy realiza esa tarea en el Real Madrid. El propio director deportivo explicó:

«Fue Kasper quien nos recomendó personalmente a Ismael en su momento. Por lo tanto, conocemos al detalle su metodología de entrenamiento en nuestro club y Kasper también conoce muy bien nuestro club desde hace años. Ahora volverá a desarrollar con nuestro equipo un estilo de juego claro y dominante. Kasper es la persona adecuada para convertir a nuestro nuevo Werkself otra vez en un equipo top que aspirará a los objetivos nacionales e internacionales más exigentes».

Y esperan repetir las hazañas de Dinamarca y Nordsjælland

Leverkusen espera que Hjulmand replique su fútbol de posesión tal como lo hizo en la selección de Dinamarca. Por aquel entonces, el DT prefería el sistema 3-4-1-2 o 3-4-2-1; este último es el que se basa la plantilla actual del Bayer 04. Así, llegó a las semifinales de la Eurocopa 2021, aunque duró poco en la edición 2024 siendo eliminado por Alemania en octavos de final.

Además, en el club, confían en sus cualidades como comunicador así como en su capacidad para moldear un equipo desde cero. Todos estos aspectos se necesitan con urgencia ahora mismo, tras un mal comienzo de liga, una reestructuración del plantel y un equipo joven e inexperto. El CEO Fernando Carro abogó por esto:

«Un equipo recién formado y en desarrollo como el nuestro necesita directrices claras y se beneficiará del estilo transparente, comunicativo y empático de Kasper».

Contrariamente a lo que se decía sobre la directiva, que buscaba un entrenador en actividad, Hjulmand ha estado sin trabajo desde mediados del año pasado. Su primera etapa en la Bundesliga, en la temporada 2014/15, con el Mainz 05 fue breve y dolorosa: fue despedido en la jornada 21 con tan solo 22 puntos.

Su último trabajo como entrenador a nivel de clubes fue en el FC Nordsjælland en marzo de 2019, con el que ganó sensacionalmente el campeonato danés en 2012 en su primera temporada como primer entrenador. Todos confían en que pueda volver a repetir esa hazaña, pero en el fútbol alemán.