Nico Jackson, con pocas probabilidades de continuar en el FC Bayern en 2026/27

Es poco probable que Nico Jackson alcance los 40 partidos obligatorios con el FC Bayern München para que su compra sea obligatoria.

Salvo sorpresa, Nico Jackson no seguirá en el FC Bayern a largo plazo

La revista Kicker ha revelado una información importante sobre el fichaje de Nico Jackson por el FC Bayern, que contradice una declaración de Uli Hoeness. Es que la cláusula de compra obligatoria del Rekordmeister tiene condiciones específicas y los partidos de la DFB-Pokal no cuentan para los 40 encuentros obligatorios como titular que el senegalés debería jugar para hacer efectiva su permanencia en Múnich.

Eso quiere decir que solo los encuentros de Bundesliga y Champions League se consideran para esta opción, lo que limita el número de partidos que el delantero podría disputar. La cifra máxima de encuentros sería de 49 durante la temporada, un total incluye los 32 restantes de la liga y 17 potenciales de la máxima competición europea si los bávaros llegaran a la final.

La información acompaña lo que había comentado Uli Hoeness. El presidente honorario del FC Bayern había dado a entender que “no ocurrirá” ver a Jackson como titular en 40 partidos en una entrevista a Sport1.

La Copa de África también juega un papel fundamental

Además, hay otro factor a tener en cuenta en esta situación. Nico Jackson probablemente se pierda varios partidos con el FC Bayern, debido a su participación en la Copa Africana de Naciones con Senegal. Esta ausencia limitará aún más su disponibilidad para el equipo de Vincent Kompany.

Hoeness había ofrecido más detalles sobre la operación que permitió el desembarco de Nico Jackson en el Allianz Arena en calidad de cedido por el Chelsea:

«El jugador y su agente aportan 3 millones de euros, así que pagamos 13,5 millones de euros por la cesión. Además, definitivamente, no habrá un contrato indefinido. Eso solo ocurrirá si juega 40 partidos como titular; nunca ocurrirá».