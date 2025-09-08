Dos figuras del Borussia Dortmund entre algodones

El Borussia Dortmund se prepara para volver este fin de semana y dos de sus figuras trabajan en su recuperación: Julian Brandt y Emre Can.

Brandt se acerca a la recuperación

Brandt se sometió a una cirugía sorpresa, según informó SPORT1. La intervención tuvo lugar la semana pasada durante el parón internacional y el motivo de la operación fue una fractura de escafoides que sufrió en el partido contra Fluminense durante el Mundial de Clubes.

En realidad, el plan era tratar la lesión de forma conservadora para que el hueso sanara y no fuera necesaria ninguna cirugía. Sin embargo, esto no salió como estaba previsto. A Brandt también le molestaba la férula en el brazo, por lo que ahora se ha sometido a cirugía.

El jugador de 29 años estará de baja por un corto tiempo tras la intervención, que se desarrolló según lo previsto. Se le han prescrito unos diez días de reposo absoluto. Podrá volver a los entrenamientos durante la semana y hay muchas posibilidades de que esté disponible para el partido fuera de casa contra el 1. FC Heidenheim este fin de semana.

Can sigue sin tener regreso en el Borussia Dortmund

Por el contrario, Can todavía no conoce su fecha de regreso. El capitán ha estado de baja desde principios de junio debido a una lesión en el aductor y tuvo que retirarse del Mundial de Clubes y de toda la pretemporada. Curiosamente, según información de BILD, nadie en el club sabe exactamente cuándo volverá a las canchas.

Can ya estaba pasando por un momento muy difícil al final de la temporada pasada, pero tuvo que infiltrarse con inyecciones para contribuir en el ascenso del equipo al cuarto lugar de la tabla. Aun así, solo tuvo breves apariciones en los últimos tres partidos. Lo cierto es que, con contrato hasta 2026, la directiva no correrá ningún riesgo y solo lo reincorporará a los entrenamientos del equipo una vez que se haya recuperado por completo.