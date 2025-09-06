¿Cómo sigue la recuperación de Emre Can en Dortmund?

Borussia Dortmund enfrenta semanas de incertidumbre respecto al regreso de su capitán, Emre Can, quien atraviesa una lesión que lo mantendrá fuera hasta octubre. El mediocampista, utilizado también como defensor central por Niko Kovac, es una pieza clave dentro del plantel. Sin embargo, su presente genera dudas debido a la irregularidad mostrada en los últimos años.

La intención del cuerpo técnico es que, en caso de recuperarse, el jugador tenga minutos graduales para retomar el ritmo competitivo. Kovac no quiere arriesgarlo en exceso y prefiere que su regreso sea progresivo. La meta es que pueda recuperar confianza y nivel, aunque el proceso será exigente para el futbolista y para el equipo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Emre Can, Borussia Dortmund y las dudas sobre su nivel

Emre Can es capitán del Borussia Dortmund, lo que refleja la importancia de su figura dentro del vestuario y en el campo de juego. No obstante, su rendimiento ha decaído, generando incertidumbre sobre si podrá volver a ser decisivo. Esta situación preocupa a los aficionados, que esperan una recuperación sólida para afrontar una temporada con muchos desafíos.

El jugador alemán cuenta con experiencia internacional y un recorrido destacado en clubes de gran nivel europeo. Aun así, las lesiones y la irregularidad le han restado protagonismo en momentos determinantes. El regreso programado para octubre representa una nueva oportunidad para demostrar que aún puede liderar al Dortmund.

Mientras tanto, Kovac debe planificar alternativas en el mediocampo y la defensa central, buscando solidez en ausencia de su capitán. La falta de continuidad de Can obliga a otros futbolistas a dar un paso adelante. El desafío para el entrenador es mantener la competitividad del equipo mientras espera la reincorporación del referente.

El futuro inmediato de Emre Can depende de su capacidad para dejar atrás los problemas físicos y reencontrarse con su mejor versión. El Borussia Dortmund necesita de su experiencia y liderazgo, pero el tiempo dirá si puede volver a ser determinante.