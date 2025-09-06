Xavi Simons contó porque no se unió a FC Bayern München

El joven mediocampista neerlandés Xavi Simons sorprendió en el último mercado de fichajes al decidir unirse al Tottenham Hotspur en lugar del Bayern München. En una entrevista exclusiva con Leipziger Volkszeitung, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación. Para él, la prioridad era encontrar un club donde pudiera seguir creciendo y desarrollar su estilo de juego.

Simons, de 22 años, expresó gratitud hacia Max Eberl, directivo que lo llevó al RB Leipzig en su momento, pero subrayó la importancia de su evolución personal. A pesar del interés de clubes de gran nivel, como Bayern y Chelsea, la propuesta del Tottenham fue la que lo convenció. El jugador remarcó que la decisión estuvo basada en su proyección a largo plazo.

Tottenham, Bayern de Múnich y el futuro de Xavi Simons

El Tottenham invirtió 65 millones de euros para asegurar la llegada de Simons, firmando un contrato hasta 2030 con opción de ampliarlo por dos años más. Esta fuerte apuesta refleja la confianza del club en el talento y proyección del mediocampista neerlandés. Además, el técnico de los Spurs considera que puede ser una pieza fundamental en la construcción de un equipo competitivo.

El Bayern de Múnich, uno de los clubes más interesados, quedó relegado en la carrera por su fichaje. A pesar de las negociaciones, la rapidez y la oferta concreta del Tottenham terminaron siendo decisivas. Chelsea también había mostrado interés, aunque no logró avanzar lo suficiente para seducir al jugador.

Se espera que Xavi Simons haga su debut oficial con el Tottenham el 13 de septiembre frente al West Ham United. Los hinchas aguardan con ilusión su estreno, confiando en que aporte dinamismo y calidad en el mediocampo. Para el futbolista neerlandés, este paso marca un nuevo desafío en su prometedora carrera.