Salih Özcan a punto de dejar Borussia Dortmund.

El Borussia Dortmund atraviesa semanas de definiciones tras el cierre del mercado en Alemania, pero aún podría perder a uno de sus mediocampistas. Salih Özcan no logró consolidarse en el equipo y su participación ha disminuido. Además, el jugador quedó fuera de la lista de convocados para la Champions League.

La falta de protagonismo ha generado especulaciones sobre su futuro inmediato dentro del club. Aunque en la Bundesliga ya no es posible inscribir nuevos jugadores, Özcan todavía tiene opciones. El mercado de fichajes en Turquía permanece abierto hasta el 12 de septiembre, lo que le abre una ventana de salida.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Fenerbahçe, Galatasaray y la posible transferencia de Özcan

El interés por el mediocampista turco-alemán no es menor, ya que dos de los equipos más grandes de Turquía siguen sus pasos de cerca. Fenerbahçe y Galatasaray, históricos rivales y protagonistas en la Süper Lig, aparecen como posibles destinos para el jugador. En ambos clubes, Özcan podría encontrar más continuidad y un rol de mayor responsabilidad.

Según versiones cercanas al entorno del futbolista, este también vería con buenos ojos una transferencia en busca de minutos. La competencia en el Borussia Dortmund es muy alta, y sus oportunidades de ser titular parecen escasas. Por ello, un cambio de aire podría revitalizar su carrera y permitirle recuperar confianza.

El club alemán, por su parte, no descarta negociar si llega una oferta conveniente en lo económico y deportivo. Para Özcan, el plazo hasta el 12 de septiembre será decisivo para definir sus próximos pasos. El desenlace marcará si continúa en Dortmund con un rol secundario o si inicia una nueva etapa en Turquía con mayor protagonismo.