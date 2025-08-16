Dortmund y Roma se disputan a «El Diablito» Echeverri

Borussia Dortmund ha mostrado un fuerte interés en Claudio Echeverri, joven promesa del Manchester City. El club alemán ya presentó una oferta de cesión con opción de compra. La negociación sigue abierta y, por ahora, no existe un acuerdo definitivo entre las partes.

Echeverri, considerado uno de los talentos más prometedores de Argentina, está en la mira de varios equipos europeos. Su futuro todavía no está definido, y existen alternativas atractivas. El Manchester City busca darle minutos fuera de Inglaterra, pero el destino no está claro.

El Dortmund apuesta por su estilo de potenciar futbolistas jóvenes y darles protagonismo. La propuesta incluye condiciones que podrían convertirse en un traspaso definitivo. Sin embargo, la competencia es fuerte y el jugador analiza cuidadosamente cada opción disponible.

Claudio Echeverri entre Borussia Dortmund, Roma y Girona

Aunque el Borussia Dortmund ha mostrado seriedad en su interés, Claudio Echeverri preferiría fichar por la Roma. El jugador argentino ve en Italia una oportunidad de crecimiento. Los romanos planean una cesión con opción de compra, algo que Echeverri habría aceptado.

El Manchester City, propietario de sus derechos, tiene otra estrategia. El club inglés desea cederlo al Girona para darle rodaje en LaLiga española. Sin embargo, la voluntad del futbolista podría pesar en la decisión final.

El futuro de Echeverri se mantiene incierto, pero todo apunta a que saldrá en este mercado. Su juventud, talento y proyección lo convierten en un objetivo atractivo. Roma y Dortmund parecen ser los destinos con más opciones, aunque Girona sigue en la conversación.

En los próximos días, la definición será clave para todas las partes involucradas. Claudio Echeverri espera elegir un camino que le asegure minutos y proyección. Los clubes, por su parte, confían en cerrar el acuerdo antes del final del mercado.