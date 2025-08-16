Stuttgart 1:2 Bayern: Luis Díaz y Kane tiñen la Supercopa de Rojo

FC Bayern München venció a Stuttgart con goles de Luis Díaz y Harry Kane y se quedó con la Supercopa Alemana.

Kane le dio la ventaja en el primer tiempo

En el día de hoy, Bávaros y Stuttgart volvieron a la acción de manera oficial para disputar la Supercopa Alemana. Ahora bien, los que arrancaron de mejor manera fueron los ganadores de la Bundesliga. Un grave error de la defensa local, dejó a Harry Kane en solitario para marcar el 1:0. Stuttgart fue equilibrando el desarrollo del partido y Nick Woltemade, que estuvo vínculado a Bayern en este mercado, tuvo una clarísima que no pudo concretar. La Primera mitad quedó con la promesa de definición en la segunda mitad.

Luis Díaz le dio la Supercopa a FC Bayern

En la segunda parte, el trámite se repitió, pero Los Suabos fueron quedando cada vez más expuestos. Y esto, claramente le vino mucho mejor a Los Bávaros que cuentan con mucha velocidad en el ataque con Michael Olise y Luis Díaz. Y hablando, justamente de este último, fue el encargado de marcar el segundo para Bayern que parecía liquidar la historia. Sin embargo, Leweling le puso drama al asunto al 90+4′ marcando el descuento. Descuento que no iba a ser suficiente porque el tiempo estaba casi cumplido.