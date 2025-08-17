¿Quién se lo queda? Dortmund y Leverkusen a por Buonanotte

Facundo Buonanotte atraviesa horas decisivas en el mercado de fichajes, ya que no fue incluido en la última convocatoria del Brighton. Su ausencia alimenta las versiones sobre una inminente salida antes del cierre de la ventana de transferencias. El joven argentino ha despertado gran interés en varios clubes europeos durante las últimas semanas, lo que complica la definición de su destino inmediato.

El Borussia Dortmund aparece como la opción preferida por el entorno del futbolista. Sin embargo, las negociaciones no son sencillas debido a que el club alemán también está enfocado en Claudio Echeverri. Esta situación ralentiza el posible acercamiento definitivo por Buonanotte y genera incertidumbre sobre si finalmente será el destino elegido.

Leverkusen y Dortmund se disputan a Buonanotte

Por otro lado, el Bayer Leverkusen ha entablado conversaciones directas con el Brighton para intentar cerrar la llegada del talentoso mediapunta. A pesar del diálogo constante, aún no existe un acuerdo fundamental entre las partes, lo que mantiene en suspenso la operación. El club inglés busca obtener una cifra acorde a la proyección y el potencial de un jugador que consideran valioso.

Mientras tanto, Brighton ha recibido múltiples solicitudes formales de diferentes instituciones interesadas en sumar al argentino a sus filas. La lista de pretendientes creció en las últimas dos semanas, confirmando la relevancia que adquirió su nombre en el mercado europeo. No obstante, la falta de definiciones concretas genera preocupación en el propio futbolista, que desea resolver pronto su situación.

Actualmente, el escenario se mantiene abierto y no está claro si Buonanotte permanecerá en Inglaterra o emigrará al extranjero. Alemania parece el destino más probable, aunque nada está garantizado en estas negociaciones. Su talento y juventud lo convierten en una pieza codiciada, y su futuro se resolverá en cuestión de días.