Edin Terzic explica la suplencia de Marco Reus en el Borussia Dortmund

El capitán del Borussia Dortmund, Marco Reus, no jugó en la ida de los 8º de final de UCL ante Chelsea FC y el entrenador Edin Terzic explicó su decisión.

Mientras los jugadores del BVB celebraban la valiosa victoria en la Champions, Marco Reus tuvo que completar su entrenamiento post-partido junto a Mats Hummels y Donyell Malen en un Signal Iduna Park que se vaciaba. El trío no ingresó durante el primer partido de la fase eliminatoria de la máxima competencia continental.

Para sorpresa de muchos, Edin Terzic decidió no usar a su capitán contra los ingleses y, en una entrevista al canal DAZN, explicó su decisión con respecto a lo que podría ser el pensamiento del jugador de 33 años:

«Lo siento brutalmente, por supuesto. Pero no se trata solo de Marco. También tuvimos otros muchachos que no ingresaron. Tiene que respetarlo. Pero no aceptarlo. Puede demostrarlo mañana en el entrenamiento y los próximos juegos que no lo acepta. Pero por ahora tiene que respetarlo como todo el mundo y eso es extremadamente importante».