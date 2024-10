Edin Terzic: «Se nota que a este Dortmund no le gusta defender»

Se ha dado a conocer que la directiva de Borussia Dortmund está muy molesta por el análisis de Edin Terzic del encuentro ante Real Madrid.

La molestia de la directiva de Dortmund con Terzic

Edin Terzic se unió a Amazon Prime como analista para analizar en detalle la derrota del Dortmund en la Champions League ante el Real Madrid. Las declaraciones del exentrenador no sentaron nada bien al club. Al parecer, el BVB se mostró bastante desconcertado por su aparición en televisión. Y claro, no es por nada. Terzic no se guardó absolutamente nada a la hora de analizar el encuentro ante La Casa Blanca.

“La clave es tranquilizar al estadio con largas fases de posesión, algo que les faltó en la segunda parte. Se vio que no les gusta defender. No hubo nada sorprendente por parte del Real Madrid, ni ofensiva ni defensivamente”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Edin se prepara para un retorno a futuro?

Si bien su salida del club negriamarilla es muy reciente, Terzic no solo es un hombre de la casa, sino que es fanático desde muy pequeño del club. En este verano tuvo varias ofertas para volver a dirigir, pero todas las ha rechazado. Muchos ya especulan que lo hace porque ve a este Dortmund de Sahin en una situación muy comprometida y él podría volver a ser un candidato de emergencia. Por ahora, todas son especulaciones.