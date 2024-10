La directiva de FC Bayern no está satisfecha con el estilo de juego de Kompany

En las últimas horas, desde BILD confirmaron que la directiva de FC Bayern no está del todo contenta con Vincent Kompany.

Un partido frente a Barcelona que pesó

En el pasado miércoles, Bayern tenía una de sus presas favoritas como lo es el FC Barcelona. Sin embargo, se sabía que se venía uno de los encuentros más parejos de los últimos años por el nivel del equipo de Flick y el de Kompany. Ahora bien, ni el aficionado del Barça más optimista esperaba un 4:1 con una superioridad en todas las zonas del campo de juego.

Ya desde el arranque, un achique de la defensa permitió el primer gol, y hasta incluso con el empate, se vio a un Bayern muy mal parado de cara a la contra. Así fue como el club culé pudo hacer lo que quería, sobre todo, con la velocidad de Lamine Yamal y Raphinha.

La directiva de Bayern critica el estilo de Kompany

Según lo que indica BILD, en la cúpula del club se ha generado un debate sobre el estilo de juego arriesgado de Vincent Kompany, sobre todo en los grandes partidos internacionales. Dicen que las cosas no pueden seguir así. Max Eberl, por su parte, defiende a Kompany, ya que fue él quien lo trajo.

Claro, el debate no ha salido de la nada misma. El Belga tiene como centrales a Kim Min-Jae y a Dayot Upamecano, que no son los ideales para dejar mucho campo detrás de ellos porque sufren la velocidad de los delanteros. Por ahora, no se habla de una posible salida del entrenador, pero si los resultados siguen sin darse en Champions League, los rumores no tardarán en llegar.