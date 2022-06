El Chelsea también entra en la puja por Robert Lewandowski

Todo el mundo sabe que Robert Lewandowski quiere marcharse de FC Bayern München este verano. Hasta el momento se contemplaba únicamente su salida al FC Barcelona pero se empiezan a sumar más clubes a la lista de pretendientes de la estrella polaca. El más reciente es el Chelsea, que acude al mercado en busca de un nuevo delantero.

El Chelsea, una tercera pero más improbable opción para Lewandowski

Según informan medios ingleses como The Sun y confirma BILD, el Chelsea quiere entrar en la pelea por el fichaje de Lewandowski. El conjunto de Thomas Tuchel hacerse con un nuevo delantero ante una casi segura marcha de Romelu Lukaku, y el del FC Bayern es una opción más encima de la mesa. El club londinense sí podría cubrir las demandas económicas y salariales de Los Bávaros y de Lewandowski, pero no están tan cerca de seducir al jugador.

Actualmente sólo son tres los clubes que han mostrado un cierto interés por Lewandowski y el Chelsea sabe que es el último en la lista. El Paris Saint-Germain se postula como la gran alternativa en caso de que el polaco no pueda ir a Barcelona, por lo que en Londres saben que tienen mucho trabajo por delante para darle la vuelta a la situación.

Escucha el primer episodio de Mi Bundesliga de Verano, nuestro nuevo formato de podcast donde discutimos toda la actualidad del mercado del fútbol alemán.

En FC Barcelona siguen buscando el dinero

Todas las opciones de PSG o Chelsea dependen de que el negocio de Lewandowski y el FC Barcelona se caiga y, por ahora, no hay muchas señales de que Los Culés puedan satisfacer las demandas del FC Bayern. Incluso Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirma que no podrán permitirse un fichaje de la escala de Lewandowski si no dan salida a bastantes jugadores. Ahí podrán entrar en juego tanto Chelsea como PSG, pero la prioridad del delantero está en Barcelona. Si lo tiene tan claro, tendrá que esperar al momento en que de verdad puedan costear todos los gastos.