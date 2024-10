El día después en Bayern: Müller, Kimmich y Kane hablan de la derrota ante el Barça

No cabe ninguna duda de que la derrota del Bayern ante el Barça cayó muy pesada y ante esto Müller, Kimmich y Kane explicar lo ocurrido.

El punto de vista de Müller

«No es una sensación agradable, evidentemente. Vinimos a ganar, pero perdimos 4-1, así que tenemos mucho trabajo por delante. Quizá nos faltó confianza al final por el resultado y por cómo parecía que jugamos. Cuando echemos la vista atrás y analicemos el partido, veremos que el Barcelona tuvo más momentos buenos que nosotros».

«Digo que nos dio la impresión de que nos faltó confianza, pero es que no presionamos como queríamos. No tuvimos la posesión y el control que buscábamos. No jugamos como éramos capaces de hacerlo; a eso me refiero. Quizá sea humano, cuando se pierde 4-1, dar un paso al frente y volver a intentarlo, pero no es tan fácil. Tuvimos una buena posesión del balón, así que quizá el resultado fue un poco extraño. Tenemos que respetar que son un buen equipo, que Raphinha tuvo una noche casi perfecta, mientras que nosotros fallamos buenas ocasiones».

Harry Kane culpa al mal arranque del equipo

«Recibir tres goles fuera de casa en la primera mitad no fue un gran comienzo para nosotros. Tuvimos un momento en la primera mitad en el que nos mostramos muy peligrosos, pero el Barcelona jugó bien y no aprovechamos los momentos en los que estuvimos mejor. Luego nos castigaron en las transiciones».

«Tenemos que aprender de esto. Creo que hubo un momento en el que nos mostramos peligrosos, pero quizás nos dejamos llevar un poco al intentar jugar el último balón demasiado rápido, y si hubiéramos usado más la posesión en lugar de apresurarnos, habríamos creado mejores oportunidades. Pero no hay necesidad de entrar en pánico: se trata de aprender y ser mejores la próxima vez».

Kimmich habla del lugar de la tabla tras la derrota de Bayern ante el Barça

«Sé que es muy poco probable que ganemos todos los partidos, aunque ese sea el objetivo. Ni siquiera sé si todavía es posible que lleguemos al top 8. En teoría, probablemente todavía sea posible. Ahora tenemos que ganar todos los partidos. Tenemos rivales difíciles por delante. Durante los últimos seis años, hemos superado la fase de grupos sin problemas. No hemos podido hacerlo últimamente. Vamos a ver dónde nos lleva eso»