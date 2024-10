Borussia Dortmund tiene una nueva baja para enfrentar al Augsburg

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund tendrá una nueva baja en su plantel para este fin de semana, donde jugarán contra Augsburg.

Niklas Süle, baja del Dortmund ante Augsburg

No cabe ninguna duda de que el clima en la parte amarilla de la Cuenca del Ruhr es más que espeso. La derrota frente a Real Madrid no solo cayó mal en las internas del club, sino también en todos los aficionados. Y ante esto, el fin de semana vuelve la competencia local donde no la pasan nada bien debido a que están en la séptima posición.

Y como si ello fuera poco, BVB viene de caer en sus últimos encuentros como visitante, por lo que, esta es una nueva prueba de fuego. Sin embargo, Nuri Sahin no podrá contar con todos sus hombres en la zaga central.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Según información de Sky Sports, Niklas Süle terminó el partido frente a La Casa Blanca con problemas en uno de sus tobillos. No parece ser grave, pero la fuente indica que es más que posible que se pierda el encuentro de este fin de semana. Ante esto, es más que seguro que Waldemar Anton sea el que ocupe su lugar al lado de Nico Schlotterbeck.