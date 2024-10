¡Preocupación en Leipzig! Xavi Simons estaría gravemente lesionado

En el día de ayer, RB Leipzig cayó con Liverpool, pero la peor noticia es que Xavi Simons estaría nuevamente lesionado.

Xavi Simons preocupa a todo Leipzig

Como bien dijimos, Los Toros Rojos volvieron a caer en esta UEFA Champions League ante Liverpool y cada vez se complican más en su objetivo de clasificar a la próxima fase. Desde el vamos se sabía que el calendario era difícil, pero no sumar ni un punto hasta aquí es una nota más que preocupante no solo para ellos sino para toda la Bundesliga por el coeficiente UEFA.

Ahora bien, esa no fue la única mala noticia. Xavi Simons estaría nuevamente lesionado y su dolencia no sería ninguna tontería. El astro holandés se vio obligado a salir en el minuto 78′ tras un choque con Alexis MacAllister y ni siquiera ha podido pisar con la pierna izquierda tras su salida. Marco Rose en conferencia de prensa, confirmó que en las próximas horas le harán pruebas médicas, pero el panorama no pinta para nada bien.

«Xavi se ha torcido el tobillo y tiene mucho dolor. No podemos decir nada más por el momento. Tendremos que esperar y ver mañana y esperar que no sea nada peor».