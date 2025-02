El difícil momento que vive Müller en FC Bayern

Thomas Müller cada vez juega menos en el conjunto bávaro y los rumores de un posible retiro son cada vez más grandes.

¿El retiro se aproxima?

Sin ninguna duda, la leyenda de FC Bayern está pasando uno de los peores momentos de su carrera. Desde la llegada de Vincent Kompany como entrenador, ha perdido toda chance de salir en el XI titular y, como si ello fuera poco, apenas tiene minutos siendo relevo en el banco de suplentes. Ante Celtic, por UEFA Champions League, el entrenador belga lo puso en el adicionado y jugó apenas unos segundos cuando el equipo necesitaba otro atacante para buscar el empate.

Ante esto, se dice que Thomas está analizando seriamente el colgar las botas en este verano. Su contrato vence en junio y, a diferencia de Neuer que ya estampó la firma, con él ni siquiera hay charlas concretas para renovar su vínculo.

Matthäus habló de la situación de Müller

«Fue humillante. Me entristeció y lo siento por él. Me sorprendió. Thomas Müller no tiene por qué pasar por eso. Es uno de los mejores y más exitosos jugadores de todos los tiempos. Por eso, durante esos pocos segundos, el entrenador puede sustituir a otro jugador. Si esa es la perspectiva para el futuro, entonces debería hacer otra cosa. No creo que lo haya disfrutado. ¿Para qué? ¿Para que se le pueda atribuir otra aparición en la Liga de Campeones? Yo me habría sentido mal si fuera él».