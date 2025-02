Kovac habla del próximo rival de Champions League

Después de superar la fase ante Sporting Lisboa, Niko Kovac pasó por conferencia de prensa y habló de lo que viene.

El análisis de la igualdad en el día de ayer

«Durante los 90 minutos de partido hemos tenido el control del partido. No hemos permitido que nadie nos marcara. En la primera parte no hemos creado muchas ocasiones claras, pero en la segunda hemos tenido el penalti y el disparo de Gio (Reyna) al poste. Hoy deberíamos haber ganado, pero no lo hemos conseguido. Pero al final hemos pasado».

«No quiero destacar a ningún jugador en particular. El equipo jugó concentrado durante los 90 minutos. En defensa, estuvimos muy sólidos y en la segunda parte pudimos generar más impulsos ofensivos. Ahora mismo nos falta ese instinto asesino para aprovechar las ocasiones que tenemos dentro del área. Estamos trabajando en ello».

«Hay que animar a los chicos. Sabemos que pueden jugar bien al fútbol. También sabemos lo importante que es el aspecto mental en este deporte. Si no se obtienen resultados -actualmente estamos en la 11ª posición de la Bundesliga- siempre habrá críticas. Los jugadores no pueden ignorarlo».

«Pero intentamos mostrarles las cosas que hacen bien, y hay bastantes. El hecho de que no estemos terminando bien los partidos es algo que tenemos que mejorar. Pero estoy muy seguro de que los buenos resultados en los próximos partidos ayudarán al equipo a recuperar aún más la confianza en sí mismo. Creo firmemente en eso».

¿A quién prefiere Kovac?

«Conozco al Lille de la liga francesa. Es un equipo muy bueno, como el Aston Villa. No importa a quién nos enfrentemos, jugaremos la ida en casa y la vuelta fuera, lo que hará que las cosas sean muy interesantes y emocionantes. Esperamos y creemos que podemos pasar».