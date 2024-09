El gran dilema del Leverkusen para enfrentar al FC Bayern

Bayer Leverkusen venció por 4:3 a VfL Wolfsburg en la pasada jornada dominical, pero dejó dudas en vísperas del próximo partido ante el FC Bayern München.

Una defensa poco confiable

Si hay algo que caracterizó al Leverkusen en este último tiempo fue la solidez defensiva. Los 16 goles encajados contribuyeron significativamente para terminar con la racha de 11 títulos consecutivos del Bayern. Ahora bien, la tendencia en la presente campaña es la antítesis de lo sucedido en la pasada.

No solo que no pudo mantener la valla invicta en sus primeros cuatro partidos, sino también que acusó de problemas en la última línea. En especial en las coberturas en las pelotas paradas. Asimismo, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba y Piero Hincapié, habitués en la línea de 3, están lejos de su mejor nivel. Ni hablar que Nordi Mukiele tuvo un debut para el olvido, con un gol en contra incluido. No es casualidad que haya recibido goles en todos sus encuentros de Bundesliga. De hecho, es el cuarto equipo más goleado del torneo doméstico con 9 tantos, lo siguen Augsburg (10), Hoffenheim (11) y Holstein Kiel (13).

En este sentido, varios protagonistas reflexionaron sobre el presente del equipo. Xabi Alonso consideró como acertada la autocrítica realizada por Granit Xhaka, luego del duelo ante Wolfsburg. También reconoció que si no hay cambio de actitud será difícil revalidar el título. Además, remarcó: «Mis jugadores saben lo que tenemos que hacer. Por supuesto que podemos hacerlo mejor y el objetivo es volver a casa con una victoria de Múnich»

Más allá de las debilidades, el conjunto de Las Aspirinas tiene un talismán en su entrenador. Su capacidad para reemplazar los problemas por soluciones es una de sus principales fortalezas. En consecuencia, tendrá que potenciar esta virtud. Sobre todo teniendo en cuenta que se medirá el próximo sábado ante un Bayern envalentonado con 20 goles en los últimos tres partidos.