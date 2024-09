Granit Xhaka, autocritico con el presente del Leverkusen: «No podemos defender tan ingenuamente»

Aunque Bayer Leverkusen volvió a ganar por tercera vez consecutiva, marcando cuatro goles, su defensa está lejos de su mejor nivel y Granit Xhaka fue crítico en ese aspecto.

Leverkusen se mantiene en la segunda posición de la tabla con tres victorias y apenas una derrota en la Bundesliga. Producto del arranque en cuestión, llevan ya 13 goles marcados, segundos por detrás del FC Bayern München (16). Sin embargo, su presente en lo defensivo es lo preocupante para los dirigidos por Xabi Alonso.

Solo FC Augsburg (10), TSG Hoffenheim (11) y Holstein Kiel (13) están peor que ellos en goles en contra. Y con nueve tantos, igualan al VfL Wolfsburg, su rival de este fin de semana, a quienes vencieron por un loco 4:3 decidido sobre el final del encuentro.

Tras el partido, fueron varias las figuras que se expresaron al respecto. Una de ellas fue Xhaka, que señaló explícitamente que la defensa fue la base de su propio éxito en la temporada pasada, en la que consiguieron el doblete. El Bayer 04 solo había recibido 24 goles en toda la temporada y tenía, con diferencia, la mejor defensa de la Bundesliga:

«Ese fue nuestro punto fuerte la temporada pasada. Ahora tenemos nueve después de cinco jornadas. Eso no es posible. No podemos encajar tantos goles».

Para el suizo, visiblemente molesto como en la caída ante RB Leipzig, lo ocurrido en el partido ante Los Lobos es una «gran llamada de atención para todos nosotros»:

«Encajamos tres goles contra el Leipzig, hoy también tres goles. Nosotros marcamos cuatro goles, pero eso no sucede todos los fines de semana. No es suficiente, tenemos que saberlo. No podemos defender tan ingenuamente. No somos agresivos y dejamos demasiado espacio al rival. Cometemos errores simples y no somos lo suficientemente compactos, con y sin balón, por lo que hay espacio».