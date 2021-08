El mundo del fútbol dice adiós a Gerd Müller

La muerte de Gerd Müller ha supuesto una gran conmoción dentro del mundo del fútbol y muchos son los que han querido dedicar unas palabras al ‘Bombardero de la Nación’, tanto dentro como fuera de Alemania.



El FC Bayern München, club donde jugó durante 15 años y donde logró todos sus éxitos como jugador, expresó sus respeto en su comunicado oficial en palabras de su presidente, Herbert Hainer, y su ex-jugador y actual CEO, Oliver Kahn.

Ex-futbolistas y personalidades de entorno del FC Bayern y el fútbol alemán también rindieron tributo a Gerd Müller al conocerse la trágica noticia. El primero de ellos, Lothar Mathäus.

También Bastian Schweinsteiger, que fue dirigido en su trayecto por las categorías inferiores del FC Bayern por el ‘Torpedo’.

Sin embargo, el luto por Gerd Müller también estuvo presente por todo el mundo. Equipos como Manchester United, PSG, Manchester City, FC Barcelona o Real Madrid enviaron sus pésame.

Football has lost one of its giants.

We send our deepest sympathies to our friends at Bayern Munich and the Müller family at this difficult time.

Rest in peace, Gerd ❤️ https://t.co/QutjxPyxDQ

