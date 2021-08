El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 1

Tras unos meses de vacaciones regresa el fútbol alemán y en Mi Bundesliga te traemos de vuelta nuestro “Semáforo de la Jornada”, donde repasaremos lo más destacado que nos deja cada jornada del campeonato liguero. Arrancamos con una jornada con debuts de muchos técnicos, con unos como el de Marco Rose que salieron muy bien y otros como los de Jesse Marsch u Oliver Glasner que fueron decepcionantes.



En verde: los debuts arrolladores en Bundesliga de Dortmund y Stuttgart

La temporada no pudo empezar de una mejor manera para Borussia Dortmund que con una goleada en casa con los hinchas de vuelta en las gradas. El arranque del proyecto de Marco Rose con Los Borussos fue un 5:2 sobre Eintracht Frankfurt con un Erling Haaland que ya apunta maneras. El noruego marcó dos goles y dio las asistencias de los otros tres tantos para Reus, Hazard y Reyna. Se quedó con las ganas de marcar uno más y es que el BVB generó para un resultado aún más abultado, pero su actuación ya fue excelente de por sí. Hacía tiempo que no se respiraba tanta ilusión en el Signal Iduna Park.

Mejor aún le fue la jornada a VfB Stuttgart, que le dio la bienvenida a Greuther Fürth a la Bundesliga con un 5:1. Las bajas de Nico González, Kobel o Castro no se notaron en unos Suabos que fueron aplastantes de principio a fin, sumando más de 30 disparos. Endo, Klement, Kempf con un doblete y Al Ghaddioui fueron los goleadores, y en el descuento marcó el gol de la honra el recién ascendido. Los de Matarazzo son los líderes tras esta jornada inaugural.

En ámbar: las dudas del FC Bayern y un Leverkusen de más a menos

Si a Marco Rose no le pudieron salir mejor las cosas, Julian Nagelsmann hubiera deseado algo distinto en su debut. En el partido inaugural de la temporada FC Bayern München no pasó del 1:1 en casa de Borussia Mönchengladbach. Los errores tanto en defensa como en salida de balón eran constantes y fueron aprovechados por unos locales que se adelantaron por mediación de Pléa. Lewandowski lo empató justo antes del descanso y ambos tuvieron ocasiones para ganarlo pero, entre lo que salvó Sommer y lo que desperdició el Gladbach, el marcador no se movió. Mucho por ajustar para Los Bávaros de cara a la siguiente jornada.

También habría querido Gerardo Seoane otro inicio en Bayer 04 Leverkusen tras empatar 1:1 en casa de Union Berlin. Pese a que Kruse puso el primer tanto del encuentro, Las Aspirinas realizaron un gran primer tiempo y Diaby devolvió la igualada. Sin embargo, el segundo fue una cosa muy distinta. El Schick que tanto ilusionó en la Eurocopa no apareció y los locales terminaron asediando al Leverkusen en los tramos finales.

En rojo: Leipzig y Frankfurt, las dos grandes decepciones

El inicio de RB Leipzig no pudo dejar más que desear, y es que cayó contra un Mainz 05 que presentaba diez bajas por un brote de Covid. Bo Svensson continúa su buena racha en el banquillo de Los Carnavaleros haciendo gala de una defensa sólida que desquició al Leipzig, quienes de nuevo aquejaron falta de gol. Por si fuera poco, un clamoroso fallo de Mukiele en un despeje puso el gol en bandeja para Niakhaté. Se esperaba mucho más de Los Toros Rojos.

También se esperaba más de Oliver Glasner con el Frankfurt, que en 7 días ya ha sido eliminado de DFB Pokal y ha dado un muy pobre papel en el inicio liguero. Las Águilas apostaron en Dortmund por una defensa muy alta y que hizo aguas en cada contraataque que iniciaba su rival. Siguen echando de menos una referencia en el ataque, ya que Borré en su debut demostró que funcionaría mejor en un papel de acompañante más que como un “9” al uso. Los destellos de Hauge, Ache y Lindström son lo único rescatable de un Eintracht que hace aguas en el inicio de campaña.