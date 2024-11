El primer candidato a la venta en Dortmund: Malen

Hace minutos no más, RNBVB confirmó que en Borussia Dortmund no pondrá ninguna traba para la venta de Malen.

Un jugador frustrado

A pesar de sus actuaciones mediocres e inconsistentes, Donyell Malen se ve destinado a algo más grande que el Borussia Dortmund y lleva tiempo coqueteando con la posibilidad de fichar por Inglaterra. Como no consiguió su traspaso en verano, volvió a cambiar de agente por frustración. El próximo intento de cambio de club debería tener lugar a más tardar el próximo verano.

Dortmund no se opondrá a una venta de Malen

Ricken y Kehl, cabezas del club, no pondrían ningún obstáculo al jugador si se presentaran las ofertas adecuadas; ha habido demasiadas decepciones para eso, como por ejemplo contra el Wolfsburgo. La actuación de Malen ante Los Lobos estuvo al borde de la negativa a trabajar.

Estuvo descuidado con el balón, excepto en el segundo minuto, cuando no quiso pasarle a Gittens, y se le podría perdonar que pensara que sus propios goles eran más importantes para él que los de sus compañeros, no hubo más tiros a portería. A eso le sumó malas acciones defensivas y un carisma que sugería que no le importaba la gravedad de la situación.