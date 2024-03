El regreso de Julian Nagelsmann no es una opción en FC Bayern

El sueño de ver a Julian Nagelsmann de vuelta en el banquillo de FC Bayern München la próxima temporada luce cada día más irreal. El club muniqués no tiene entre sus planes el regreso del seleccionador nacional, cuyo futuro después de la Eurocopa es muy incierto.

Bayern no está interesado en tenerle de vuelta

El nombre de Julian Nagelsmann es uno de los más solicitados de cara al baile de entrenadores que puede avecinarse al final de esta temporada. Hace un año el técnico era destituido en FC Bayern para llevar al banquillo del Allianz Arena a Thomas Tuchel, una decisión que no salió como Los Bávaros esperaban. Ahora Nagelsmann está en boca de todos por las grandes actuaciones de Alemania en este parón de selecciones y, teniendo en cuenta que su contrato expira tras la Eurocopa, regresar a Múnich era una de las muchas opciones que podía barajar.

Tal y como informa BILD, el seleccionador se podía imaginar dirigiendo otra vez a FC Bayern pero esto, a priori, no pasará. El propio club no considera que sea realista traer de vuelta a Nagelsmann y seguirá persiguiendo a sus principales opciones para suceder a Tuchel, siendo más que conocido el interés de la entidad bávara de firmar a Xabi Alonso como nuevo entrenador.

Sin Múnich y sin Dortmund, ¿qué alternativas le quedan a Nagelsmann?

La planificación de la nueva temporada empieza pronto y el deseo de Julian Nagelsmann es decidir su futuro antes de que llegue la Eurocopa y es que, si espera a terminar el torneo en julio, muchas de las vacantes en los banquillos que le puedan interesar podrían estar ya ocupadas. Y además, el técnico rechazó en los últimos días a Borussia Dortmund, uno de los clubes que más esfuerzos iban a hacer por contratarle.

Con las puertas de los dos principales equipos de la Bundesliga cerradas, una por decisión propia y la otra por decisión de la directiva, las opciones de Nagelsmann se reducen. En caso de querer dirigir a un club durante la próxima campaña, todo apunta a que tendría que salir por primera vez de Alemania.

Un giro de guion sería renovar con la Selección Alemana. Si bien no ha mostrado mucho interés en continuar a los mandos del combinado germano a largo plazo, los recientes buenos resultados han hecho que la DFB quiera que se quede a toda costa, y triunfar en la Eurocopa podría convencerle para ello. Regresar a FC Bayern ya no es un plan, pero Alemania y equipos en el extranjero se pelearán en los próximos meses por Nagelsmann. De él dependerá continuar como seleccionador o no.