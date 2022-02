El Semáforo de MI Bundesliga 21/22: Jornada 21

Un Borussia Dortmund humillado en casa, unos contendientes a Europa que tuvieron miedo a las alturas y un FC Bayern cada vez más libre en la carrera por el título son los titulares de la Fecha 21 de la Bundesliga. Repasa todo lo que dejó la jornada en nuestro semáforo semanal.

En verde: Un Bayern más líder de Bundesliga y un Leverkusen arrollador en Westfalia

Nueve puntos son la ventaja que FC Bayern München tiene en la cima de la tabla, con el título de Bundesliga cada vez más cerca. Aprovechando un nuevo tropiezo de Borussia Dortmund, Los Bávaros no fallaron y salieron victoriosos de un duro encuentro en el Allianz Arena contra RB Leipzig con un 3:2. Con una imagen mejorada on Domenico Tedesco, Los Toros Rojos encontraron respuesta a los dos tantos de Müller y Lewandowski por mediación de André Silva y Nkunku, haciendo posible pensar en la caída del líder. Pero al final, la mala fortuna cayó del lado de los visitantes, con un centro que Josko Gvardiol desvió hacia su propia portería. Sólo una debacle en las próximas jornadas puede separar al FC Bayern de la ensaladera.

El causante de ese tropiezo del Dortmund no fue ni más ni menos que Bayer 04 Leverkusen, que goleó a domicilio por 2:5. Los dirigidos por Gerardo Seoane supieron aprovechar a la perfección todas las flaquezas defensivas de Los Borussos y marcaron todo lo que se les presentó. Akanji en propia meta, Wirtz, Andrich, Tah y Diaby pusieron los goles para Las Aspirinas, que se aferran al tercer lugar y empiezan a creer cada vez más en su técnico, mientras que Frimpong con otro autogol y Tigges descontaron para los locales, quienes no pudieron contar con Haaland.

En ámbar: el posible arranque de la caída de Union Berlin y Freiburg

En la pelea por Europa, Union Berlin y SC Freiburg son dos de los muchos contendientes. Ambos protagonizaron una primera vuelta magnífica pero el arranque de la segunda ronda les está trayendo problemas. Por el lado de La Férrea Unión, se sufrió una derrota por 2:0 ante un rival muy inferior en la tabla como FC Augsburg, notándose ya las bajas de dos figuras claves como Max Kruse en la delantera y Marvin Friedrich en la zaga, quienes abandonaron el club en el mercado invernal. Fuera de competición europea, han sufrido también una buena reducción de la plantilla y ese cuarto lugar que albergan corre serios riesgos de perderse en las próximas jornadas. Urs Fischer deberá sacar la varita mágica para seguir haciendo posible el milagro de la clasificación a Champions.

Por el lado del Freiburg, las decaídas del equipo en las segundas vueltas ya son habituales en las últimas temporadas. Tras un esperable tropiezo ante Borussia Dortmund dos jornadas atrás, podían haber asaltado el cuarto lugar este fin de semana pero de nuevo cayeron derrotados por 1:0 contra 1.FC Köln, un rival directo. Las Cabras Montesas, con un Anthony Modeste que no para de marcar goles, siguen en su subida y hay que tenerlas mucho más en cuenta para los puestos europeos de cara al final de temporada. Para Christian Streich y los suyos sólo queda seguir remando para evitar que se repita la historia que muchos ya conocemos.

En rojo: el ridículo de Borussia Dortmund y un Stuttgart que se aleja de la permanencia

Cada vez que Borussia Dortmund se deja puntos en la carrera por el título suele aparecer en la zona de los suspensos, pero esta semana es una de las más justificadas. Con esa goleada sufrida en casa, aquellos que no han sido señalados se pueden contar con los dedos de la mano. Desde jugadores que tuvieron una tarde para el olvido como Dan-Axel Zagadou hasta un Marco Rose que no supo tapar las aguas de su planteamiento inicial y una directiva que confeccionó plantilla y dirección técnica, todos tienen responsabilidad de una goleada que muchos fans del BVB guardarán en su retina. Haaland no jugó y estuvo desde la grada, viendo una situación que hace muy difícil pensar en una renovación.

Acompañando en el rojo está VfB Stuttgart, penúltimo clasificado y a cuatro puntos de la promoción. Los Suabos sufrieron su tercera derrota consecutiva y alargan su sequía de victorias a seis partidos tras caer por 2:3 en casa frente a Eintracht Frankfurt. El equipo de Pellegrino Matarazzo compitió bien y, aunque Las Águilas se adelantaron en dos ocasiones con goles de N’Dicka y Hrustic, logró igualar con dianas de Anton y un Sasa Kalajdzic que por fin regresaba de lesión. Sin embargo, una gran volea de Hrustic lo sentenció en el 77′. La situación es crítica y en Stuttgart tienen que aprovechar el margen que queda para recuperarse si no quieren sufrir otro nuevo descenso.