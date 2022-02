El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 23

Goles y más goles. La última fecha de la Bundesliga nos trajo una goleada tras otra en la cima de la tabla y una pelea por Europa que cada vez se estrecha más. Repasa lo más destacado de la jornada en nuestro semáforo semanal.

En verde: Reus con BVB y RB Leipzig, completamente desatados

Marco Reus acaparó todos los titulares de la jornada tras protagonizar su mayor participación en goles en un mismo partido en Bundesliga. El capitán de Borussia Dortmund, que precisamente se enfrentaba a Borussia Mönchengladbach en el Derby de los Borussias, estuvo implicado en cinco goles del 6:0 que endosó a su ex-equipo. Fue él quien abrió el marcador y dejó tres goles servidos para Malen, Wolf y Moukoko, para después completar su doblete y la manita. El último tanto fue obra de Emre Can desde los once metros. Una gran manera de olvidarse del despropósito en Europa League y empezar a soñar con la remontada al Rangers.

Compartiendo lugar con Los Borussos se encuentra RB Leipzig, que también marcó media docena de goles en su triunfo por 1:6 a Hertha BSC. Henrichs y Jovetic lograron que la igualada se prolongara hasta pasada la hora de juego pero, con la expulsión de Kempf, todo se convirtió en pesadilla para Los Capitalinos. Un doblete de Christopher Nkunku y otras tres dianas de Olmo, Haidara y Poulsen dejan al conjunto berlinés al borde del descenso, y mantienen a Los Toros Rojos en los puestos de Champions League. Eso sí, Köln y Freiburg les empatan a puntos.

En ámbar: un Bayern que no la tuvo fácil frente al colista de Bundesliga y un Wolfsburg que mejora… pero pierde

Después de la goleada sufrida la pasada jornada en Bochum, a FC Bayern München le tocaba recibir en casa al otro recién ascendido y colista, Greuther Fürth. Y de nuevo, contra todo pronóstico, Los Bávaros no tuvieron un partido fácil pese a terminar venciendo 4:1. El primer tiempo del conjunto de Julian Naglesmann fue muy pobre y no generaron ninguna ocasión clara de peligro, y Los Tréboles se fueron al descanso con la ventaja por una falta golpeada por Hrgota. Al menos, en el descanso los locales reaccionaron y el segundo tiempo fue mucho más placentero, con goles de Lewandowski x2, Griesbeck en propia meta y Choupo-Moting. Aunque vencieron, en Baviera llevan más de un mes sin irse a casa con la portería imbatida.

VfL Wolfsburg no pasa por una buena temporada pero, con dos triunfos en las anteriores dos fechas, el descenso parece ya muy lejano. A Los Lobos les sentaron muy bien los fichajes invernales y están notando una mejoría en su juego, aunque los resultados de antaño no terminan de volver. Frente a TSG Hoffenheim tuvieron un partido reñido en el que se pusieron por delante con un gran disparo de Jonas Wind, pero que terminaron perdiendo por un disparo de tijera de Bruun Larsen y otro postrero gol de Kramaric. Las esperanzas de Europa parecen perdidas, aunque no hay duda de que su fútbol puede entretener mucho de cara al final de campaña.

En rojo: Union Berlin y Stuttgart siguen sin salir del pozo

Al haber mencionado ya los equipos que encajaron seis goles, a Union Berlin y VfB Stuttgart les toca ver la luz roja. La Férrea Unión sigue en su caída libre y ya está fuera de los puestos europeos tras perder por 1:0 en casa de Arminia Bielefeld, el peor plantel de la liga como local hasta ese momento. Una combinación entre Wimmer y Okugawa fue suficiente para doblegar al conjunto de Urs Fischer, que tuvo iniciativa pero la portería sigue haciéndosele minúscula.

Por su parte, VfB Stuttgart tuvo la oportunidad de oro para sumar tres puntos y acercarse un poco a la salvación pero la echó a perder en el añadido, empatando 1:1 con VfL Bochum. Los Suabos dieron buenas sensaciones y se adelantaron en el luminoso gracias a un tanto en propia meta de Bella-Kotchap, pero en el descuento Mavropanos concedió un penalti que el rival, por mediación de Löwen, no desperdició. Con las derrotas de Hertha y Augsburg recortaron un punto, pero pudieron haber recortado más.