El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 24

Se acerca el tramo final de la temporada en Bundesliga y esta Jornada 24 nos ha servido para ver que asuntos como la pelea por el título, con otro tropiezo de Borussia Dortmund, empiezan a esclarecerse mientras que la pelea por Europa y por la permanencia se ponen aún más reñidas. Repasa todo lo que nos dejó la fecha en nuestro semáforo semanal.

En verde: las goleadas de Freiburg y Leverkusen para apretar la zona Champions

SC Freiburg supo reponerse bien de la derrota a inicios de mes en Colonia y está manteniéndose bien cerca de los puestos de Champions League, no fallando en los partidos en los que no está permitido tropezar y encima goleando. Los de la Selva Negra se impusieron por 3:0 a un Hertha BSC que no gana un encuentro desde finales de 2021. Vincenzo Grifo abrió la lata de penal y, pese a que Los Capitalinos se mantuvieron dentro del encuentro muchos minutos, otras dos dianas de Schade y Höler en la recta pulverizaron todas sus aspiraciones. El plantel dirigido por Christian Streich está empatado en el cuarto lugar con Leipzig y Hoffenheim, nada mal a estas alturas de campaña.

Otro que tuvo una jornada relativamente tranquila fue Bayer 04 Leverkusen, que también ganó en casa por 3:0 a otro equipo de la zona baja como Arminia Bielefeld. Tras caer la fecha anterior en Mainz, los pupilos de Gerardo Seoane supieron reaccionar y con goles de Alario y de Diaby por partida doble se aferran a la tercera plaza en la clasificación, con un colchón de cuatro puntos en la zona Champions.

En ámbar: otra victoria sin contundencia de FC Bayern y Fürth intentando salir del pozo

Veníamos de unas jornadas en las que FC Bayern München no parecía mostrar su mejor versión y esta vez volvió a ganar, pero sin la contundencia que acostumbra. Los Bávaros visitaron la casa de Eintracht Frankfurt, rival que provocó su primera derrota del año en la primera vuelta, y se impusieron por un solitario 0:1. Las Águilas repitieron el planteamiento del último cruce y mantuvieron una defensa sólida, esperando la oportunidad para matar al contraataque, algo que no les terminó de funcionar. El FC Bayern no llegó muchas veces con peligro pero en el minuto 71 apareció Sané para desatascar el partido. El club muniqués es más líder, aunque haciendo el trabajo justo.

Acompañándole está precisamente Greuther Fürth, que volvió a puntuar pero sigue a un mundo de la permanencia. Los Tréboles igualaron 1:1 en casa frente a 1.FC Köln y se encuentran a nueve puntos de la salvación y a cinco del penúltimo clasificado. La tarde iba bien para los visitantes, que se adelantaron por mediación de Florian Kainz, pero finalmente fue Sebastian Griesbeck en un saque de esquina quien devolvió las tablas al marcador y rescató un punto para los suyos. Pese a que la salvación sería un milagro a la práctica, la imagen del Fürth es mucho más digna que en la primera vuelta.

En rojo: Dortmund cediendo aún más terreno en la pelea por la Bundesliga y Stuttgart que vuelve a dejar escapar otra victoria

El jueves cayeron fuera de la Europa League y, con otro empate este fin de semana, la Bundesliga está fuera de alcance para Borussia Dortmund. Las Abejas empataron 1:1 en casa de FC Augsburg y la distancia con FC Bayern ya es de ocho puntos, estando más cerca ahora mismo del tercer clasificado que del líder. Thorgan Hazard habíia conseguido al filo del descanso adelantar al BVB con una gran jugada individual pero fueron incapaces de sentenciar el partido y los locales, por mediación de Sarenren Bazee, castigaron en un contraataque. Fuera de la pelea por todas las competiciones, la temporada del Dortmund parece haberse acabado ya.

Junto a ellos se encuentra VfB Stuttgart, que volvió a repetir lo mismo de la última jornada y ve cómo se le van acabando las balas para luchar por la permanencia. Los Suabos cayeron 2:1 en casa de TSG Hoffenheim en un encuentro en el que, otra vez, dieron buena imagen y lograron ponerse por delante. Un remate de Endo a saque de esquina pudo ser por fin la luz al final del túnel y habría servido para aprovechar los tropiezos en la zona baja, de no ser por un doblete de Christoph Baumgartner en los último cinco minutos de partido. Nadie se explica cómo este Stuttgart sigue sin saber los partidos.