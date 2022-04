El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 31

El tramo final de la Bundesliga está lleno de luchas por todos los frentes pero, tras el último Der Klassiker de la temporada, FC Bayern München ya es el campeón. En Múnich se cantó el alirón en la visita de Borussia Dortmund mientras en Fürth se lamentaban también el haber perdido la categoría.

Repasa esto y todo lo que nos dejó esta Jornada 31 en nuestro semáforo semanal.

En verde: FC Bayern cantó el alirón en Der Klassiker y Union Berlin se tomó en Leipzig la venganza de la Pokal

Siempre que llega Der Klassiker, la Bundesliga se engalana para un espectáculo. Y esta vez, aunque Borussia Dortmund tenía poco por lo que pelear, brindó un buen partido que FC Bayern München terminó llevándose por 3:1. Gnabry y Lewandowski pusieron a Los Bávaros por delante en un primer tiempo de relativa comodidad del conjunto de Julian Nagelsmann, pero tras el descanso todo se descontroló. Las Abejas revolucionaron el partido, redujeron distancias por mediación de Emre Can y estuvieron muy cerca, con polémica arbitral de por medio, de lograr el empate. Sin embargo, un postrero gol de Musiala remató el partido y también la liga, y es que el FC Bayern se aseguró matemáticamente el título con este triunfo. Pocas veces puede cantar un equipo el alirón ante su mayor competidor.

La gran imagen también la dio Union Berlin, que se tomó la venganza sobre RB Leipzig por 1:2 tras caer eliminado en Pokal en semifinales días antes. Como en competición copera, el partido fue de lo más reñido y se decidió en los minutos finales. Poulsen adelantó a los locales en el arranque del segundo tiempo, pero los cambios de los Unioner fueron vitales. Sven Michel y Kevin Behrens, saliendo desde el banquillo, le dieron la vuelta al partido en la recta final y silenciaron el Red Bull Arena. Un triunfo que repara heridas y que mantiene al conjunto de Urs Fischer en la lucha por Europa.

En ámbar: un Wolfsburg bipolar y un Frankfurt que en Bundesliga no gana como en Europa

Hace una semana VfL Wolfsburg visitó el Signal Iduna Park y se marchó perdiendo 5:0 al descanso. Pues bien, esta jornada Los Lobos se fueron al descanso ganando por 5:0 a Mainz 05. El conjunto de Florian Kohfeldt se aprovechó de una expulsión de Tauer para hacer estragos en la zaga de Los Carnavaleros con un doblete de Jonas Wind y otros tres goles de Max Kruse. Con los deberes hechos en el primer tiempo, el resto del partido no fue más que un trámite. Una buena victoria pero que, si no saben enlazar dos actuaciones decentes seguidas, no sirve de mucho.

Acompañando a Wolfsburg en el ámbar está Eintracht Frankfurt, que empató 2:2 con TSG Hoffenheim y parece haber puesto todas sus miras en la Europa League. Evan N’Dicka tuvo un partido de locura anotando el primer tanto en propia, volviendo a marcar para devolver el empate al marcador y dando la asistencia para que Kamada pusiera el 2:1. No obstante la alegría duró poco, con Georginio Rutter colocando las tablas finales y un Hoffenheim que estuvo muy cerca de llevarse al frente. Oliver Glasner y los suyos tendrán que buscar en Europa lo que ya no pueden encontrar en liga.

En rojo: Fürth ya descendido y Arminia sigue el mismo camino

Mientras en Múnich festejan, no muy lejos se despiden de la Bundesliga. Con su derrota por 1:4 ante Bayer Leverkusen, Greuther Fürth emprende el camino de vuelta a Segunda tras una temporada en la élite. Los Tréboles pudieron aguantar vivos una jornada más pero, tras ponerse por delante, los errores individuales y colectivos les condenaron y el Leverkusen, por mediación de Schick, Azmoun, Paulinho y Palacios, causó estragos. En las tres últimas jornadas podrán, al menos, maquillar su marcador de puntos.

Para salir del descenso tendrá que remar mucho Arminia Bielefeld, que sigue sin ganar tras el cambio de técnico y todo apunta a que tendrá que pelear con VfB Stuttgart por el playoff. En su visita a 1.FC Köln, el Bielefeld cayó por 3:1 y cada vez tiene más adjudicada la penúltima plaza. Con goles de Uth, Modeste y Thielmann, Las Cabras Montesas se aferran por su parte a Europa. Tras el despido de Frank Kramer, el Arminia necesita un milagro para salvar la categoría.