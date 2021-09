El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 5

La Jornada 5 acabo y la Bundesliga ya tiene un nuevo líder, o mejor dicho, el habitual ha regresado a su trono. FC Bayern München superó a VfL Wolfsburg en la clasificación por la diferencia de goles y ya es el puntero. Pero esta fecha nos dejó ver que, si bien algunos como Leipzig o Gladbach están a gran distancia tanto en puntos como en sensaciones, el ataque de Borussia Dortmund puede dar mucho de qué hablar. Todo esto y más lo repasamos en nuestro semáforo semanal.

En verde: FC Bayern líder de Bundesliga y un Dortmund que sigue su estela

Cinco jornadas ha tardado FC Bayern München en conseguir el liderato de la Bundesliga, y lo ha hecho por todo lo alto. Los Bávaros pasaron por encima de VfL Bochum y le endosaron un 7:0 al recién ascendido. Leroy Sané, en una versión mucho más mejorada desde la última convocatoria con la Selección Alemana, abrió la lata en el 17′ y el resto de goles vinieron rodados. A destacar un doblete de Kimmich y otro tanto de Lewandowski, que sigue en su pulso con Haaland por ser el máximo goleador con dianas cada uno. Julian Nagelsmann puede estar más que contento con su equipo, que cada vez va tomando más forma.

A destacar también la actuación de Borussia Dortmund, que se encuentra a un punto del FC Bayern después de una labrada victoria contra Union Berlin por 4:2. Los Borussos barrieron a su rival en el primer tiempo y antes de la hora de juego estaban tres goles por delante. Y aunque los errores defensivos volvieron a hacer una constante y metieron al Union en el encuentro, al final una genialidad de Haaland sentenció el choque en la recta final. Aunque no han sumado aún una portería imbatida en liga, los dirigidos por Marco Rose quieren ser una alternativa real al Bayern durante toda la temporada.

En ámbar: la falta de efectividad de Leipzig y Wolfsburg

En RB Leipzig no dejan de pensar en el mal arranque de temporada, y este fin de semana ante 1.FC Köln volvieron a tener más razones para hacerlo. Los Toros Rojos no fueron capaces de pasar del 1:1 en un encuentro marcado por el constante ataque y las ocasiones que se perdieron ambos para llevarse los tres puntos. Modeste sigue con su buena racha y anotó primero para Las Cabras Montesas y las tablas terminarían siendo obra de Amadou Haidara. Ondrej Duda se lamentará de la gran oportunidad que falló en los minutos finales. Aún no da frutos el trabajo de Jesse Marsch.

También se quedó con la misma sensación un VfL Wolfsburg que se reencontraba con su antiguo técnico, Oliver Glasner. Los Lobos no pudieron pasar del 1:1 en casa contra Eintracht Frankfurt y perdieron el liderato en Bundesliga por la diferencia de goles con el FC Bayern. Pese a que no jugaron un mal encuentro, las ocasiones desperdiciadas les lastraron. Lammers adelantó a Las Águilas antes del descanso y en el segundo tiempo Weghorst empató y pudo ser el héroe pero le faltó atino. Se cortó la racha de victorias del Wolfsburg esta temporada en liga.

En rojo: Stuttgart y Gladbach, muy lejos de sus mejores versiones

En VfB Stuttgart recuerdan muy lejana aquella goleada con la que arrancaron la temporada, y es que no han vuelto a ganar desde entonces. Este fin de semana han cayeron por 1:3 ante un Bayer Leverkusen que estuvo más de una hora en inferioridad numérica sobre el césped por expulsión de Andrich, precisamente quien había abierto el marcador. Schick y Wirtz pusieron los otros dos goles de unas Aspirinas que lograron la hazaña fuera de casa, mientras que el descuento de Orel Mangala fue lo único positivo que sacaron los de Pellegrino Matarazzo.

Los que comparten el semáforo rojo también empezaron la campaña con muy buenas sensaciones pero se han desinflado hasta el punto de caer al puesto de promoción. Se trata de Borussia Mönchengladbach, que cayó por 1:0 en casa de FC Augsburg sin dejar rastro alguno de esos mismos Potros que empataron contra el FC Bayern en el partido inaugural de la Bundesliga. Un solitario tanto de Florian Niederlechner bastó para que el conjunto bávaro, que había vivido replegado todo el encuentro, se hiciera con los tres puntos. Al igual que el Eintracht, a Hütter tampoco le está viniendo bien haber cambiado su rumbo tras los buenos años en Frankfurt.