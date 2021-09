Borussia Dortmund tiembla pero bate con maña a Union Berlin

Borussia Dortmund venció por 4:2 a Union Berlin y sigue sin perder la estela de FC Bayern München. Un doblete de Haaland y goles de Guerreiro y Friedrich en propia meta fueron los de un BVB que ataca bien pero sigue sufriendo por sus desconexiones en defensa.

Borussia Dortmund llegó arrasando y lo tuvo hecho

El plan de Union Berlin era el mismo que suele aplicar contra equipos superiores: repliegue atrás, pocos espacios por dentro y aprovechar la más mínima oportunidad para contragolpear. Muchas veces les funciona pero hoy no fue el caso, y es que el Dortmund encontró muy rápido las redes. Tan sólo 10 minutos, lo que tardó Raphäel Guerreiro en sacarse de la chistera un misil al palo largo del arquero, imposible para Luthe. Ya desde ahí, el Union tuvo que improvisar a contracorriente.

Borussia Dortmund lo encontró muy fácil para llegar al área, y es que en el primer tiempo pocas fueron las transiciones que efectuaba el Union con peligro. Todas se quedaban a medio camino, y en ese punto Los Borussos eran los que tenían metros por delante para correr. Quiso destacar Malen, que terminaba conduciendo buena parte de los ataques, pero quien terminó marcando fue Haaland con un centro de Meunier medido a la cabeza del noruego, que se elevó por encima de todos para batir a Luthe.

Ya con la misma ventaja que hacía unos días contra el Besiktas, tocaba no repetir el error de dejar el encuentro sin sentenciar. Y con otra llegada rápida al inicio del segundo tiempo se encontraron el 3:0 con un tanto de Friedrich en su propio arco. Todo estaba hecho y por una vez parecía que el Dortmund iba a tener una tarde tranquila, hasta que de repente aparecieron los mismos fantasmas de siempre.

El Union aprovechó los errores pero murió en la orilla

De la nada Los Borussos pasaron de tener un partido resuelto a enfrentarse a un tramo final de infarto. Todo de nuevo provocado por sus desconexiones en defensa. Witsel cometió un penal innecesario que Kruse no perdonó, y en el 81′ Voglsammer se aprovechó de un córner muy mal defendido para poner el 2:3. Gregor Kobel, del que no se puede decir que haya tenido malas actauciones en el arco ni mucho menos, aún no sabe lo que es dejar el arco a cero en liga desde que está en Borussia Dortmund.

Por suerte para Marco Rose y los suyos, esta vez pudieron quitarse el titubeo a tiempo gracias, cómo no, a Haaland. A la mínima que el Union quiso destaparse y apretar un poco más, Hummels sacó un envío perfecto para el desmarque del noruego y este batió al portero con una vaselina aprovechando su mala salida. Un recurso más para su extenso repertorio.

Al final, la estadística favoreció a Borussia Dortmund. Cada vez que Los Negriamarillos han jugado contra Union Berlin, siempre ha ganado el que ha ejercido como local. Esta vez no fue la excepción. Pero un día más les queda el deber de mejorar una defensa de lo más frágil.