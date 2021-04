El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 28

Como en cada final de jornada, llega el semáforo de Mi Bundesliga para repasar todo lo que nos ha dejado la jornada 28 de Bundesliga.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

En verde: Knauff salvando los muebles del Dortmund, Eintracht Frankfurt victorioso del duelo por Champions, y Leipzig haciendo los deberes para seguir compitiendo en la Bundesliga

Borussia Dortmund volvió a la senda del triunfo en Bundesliga después de una buena actuación en Champions League y, aunque no dejó de haber sufrimiento, batió por 2:3 a VfB Stuttgart. Y quien salvó los muebles de Los Borussos, que en la recta final empataban 2:2 no fue Haaland sino Ansgar Knauff con su primer gol en la máxima categoría del fútbol alemán, y no fue para nada un mal tanto. Un disparo al borde del área, bien ajustado para evitar cualquier desvío de los defensores que le rodeaban y acabar pegado al palo. Las flaquezas defensivas persisten, pero las opciones de reengancharse a los cuatro primeros puestos siguen vivas.

Justo en esa terna había esta jornada un encuentro más que interesante entre Eintracht Frankfurt y VfL Wolfsburg, cuarto y tercer clasificado en la tabla, y que no decepcionó para nada. Tuvimos un intenso 4:3 que a favor de Las Águilas, que se quedan a un punto de unos Lobos que pelearon como nunca. Y es que el partido lo tuvo todo; marcaron André Silva, Jovic y Weghorst, hubo remontada y también una gran actuación de Trapp bajo palos. Quedó demostrado que ambos tienen madera para jugar en la máxima competición europea la próxima temporada.

Cierra el verde un RB Leipzig que venía de perder el duelo contra FC Bayern la fecha anterior, pero que esta vez supo hacer la tarea y salió victorioso por 1:4 de la casa de SV Werder Bremen. No tuvo muchas complicaciones el conjunto de Nagelsmann, que al descanso ya iba ganando 0:3 con Sorloth marcando doblete ante unos Nórdicos que querían descargar el cansancio de su duelo por DFB Pokal. Esa distancia de siete puntos con llegaron al fin de semana se pudo reducir a cinco, dejando una ventana a la esperanza.

En ámbar: el tropiezo del “equipo B” de FC Bayern y la segunda victoria de la temporada en Gelsenkirchen

Una estrategia parecida a la de Bremen tuvo Hansi Flick y su FC Bayern München, en su caso para poder poner toda la carne en la vuelta de Champions contra el PSG, y con resultado no muy bueno. Los Bávaros salieron con un equipo con piezas poco habituales y canteranos y empató 1:1 en casa contra un Union Berlin que logró aprovechar el resquicio de la recta final para marcar. Musiala fue quien puso el gol de un Bayern que sabe que su prioridad es lograr la remontada en París.

Como compañero en el ámbar está FC Schalke 04, que logró evitar llorar el descenso este fin de semana, ya que obtuvo su segunda victoria de la temporada con un 1:0 sobre FC Augsburg. No hubo mucho brillo, ya que el gol vino por un grave error de Gikiewicz que le dejó el balón en bandeja a Los Mineros. Veremos si el próximo sábado, en casa de SC Freiburg, se consuma el descenso o si el conjunto de Grammozis sigue evitando lo inevitable.

En rojo: Gisdol perdió y fue despedido en Köln, y el soporífero Hoffenheim – Leverkusen

Lo que sí se consumó fue el despido de Markus Gisdol en el banquillo de 1. FC Köln tras caer al descenso directo. Las Cabras se jugaban mucho en un duelo directo en casa de 1. FSV Mainz 05, llegaron a ponerse por delante en el marcador, pero terminaron perdiendo 3:2 por culpa de un gol tardío de Los Carnavaleros. Y por si fuera poco, quien sí hizo bien su trabajo fue Arminia Bielefeld para poner tres puntos de distancia con ellos. Una situación insostenible que acabó con el cese del técnico del Köln y la llegada de Friedhelm Funkel, ex-Düsseldorf, para sacar el barco a flote en las jornadas que quedan.

Acabamos esta edición de nuestro semáforo dedicándole un sonoro suspenso al duelo que enfrentó a TSG 1899 Hoffenheim y Bayer 04 Leverkusen. El que a priori parecía un partido entretenido de ver por el estilo de juego de ambos equipos terminó en un 0-0 en el que Los de Sinsheim ni siquiera se asomaron al arco de Hradecky, y Los Obreros apenas tuvieron ocasiones claras. Y sí, se disputó en la noche del lunes. Una manera soporífera de poner fin a los partidos que se tenían que disputar este día de la semana.