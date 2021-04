Manuel Akanji renueva su contrato en secreto con Borussia Dortmund

El defensor central del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, inicialmente o hasta donde todos conocemos tiene contrato con el club de Renania del Norte-Westfalia hasta julio de 2022, pero según parece habría extendido el mismo por un año más.

Akanji y una renovación en secreto en Dortmund

Akanji llegó en enero de 2018 por 21 millones proveniente del FC Basel, según investigación del periódico Bild que salieron a la luz el pasado jueves, el suizo y el club habrían alargado su vínculo hasta julio de 2023 en absoluto secreto y en silencio.

Luego de que Bild sacara a la luz esta información, uno de los diarios más importantes de la zona del Ruhr, el Ruhr Nachrichten, confirmó esto y afirma que dicha renovación no habría sido en este año, sino que se habría realizado en el 2019.

¿Podría marcharse?

Oficialmente el Dortmund no ha comunicado la extensión del contrato de Akanji, empero, esta renovación en secreto despejaría ciertas dudas de que el marcador central suizo abandone el club. Hace unas semanas se instaló el rumor de que al jugador le gustaría irse al Manchester United, ya que se autoproclamó aficionado de los ‘Red Devils’.

Pese a todo esto no ha habido señales claras de que el jugador quiera abandonar el Westfalenstadion, el escenario más probable hoy por hoy sería que con la llegada del nuevo entrenador, Marco Rose, se quede. Siempre y cuando sea del agrado del entrenador y no llegue una interesante oferta que ambos no puedan rechazar, quizás otro de los motivos por lo que los jefes del BVB le hayan renovado sería la poca opción de defensas que hay dentro de la plantilla.

Un ardid conocido

Esta no es la primera vez que sucede y siempre fue para enfriar las aguas en vísperas a un rumor de transferencia, con Pierre-Emerick Aubameyang y hace poco lo hicieron con Jadon Sancho. Todo parece indicar que para no levantar revuelo, los directivos de Dortmund prefieren mantener las cosas en privado.