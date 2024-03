El United espera entre 30 y 40 millones de euros por Sancho

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Manchester United ya le habría puesto el precio a la ficha de Jadon Sancho.

El United fija el precio de Sancho

No cabe ninguna duda de que desde Manchester no quieren saber absolutamente más nada sobre el nacido en Camberwell. Su relación con Erik Ten Hag está totalmente rota y, por ahora, no hay rumor de que el entrenador deje el club.

Ante esto, saben que en Dortmund le está yendo bastante bien y el club negriamarillo tiene toda la intensión de quedárselo de manera definitiva. Ante esto, Los Diablos Rojos habrían fijado un precio que va desde los 30 hasta los 40 millones de euros por su ficha. Si bien parece alta la cifra, desde el periódico BILD afirman que, estarían dispuestos a pagar eso, pero ahora se preparan para negociar.

Desde las oficinas, saben que los ingleses están desesperados por venderlo y eso deja una buena sensación para la afición. Lo que se esperaba algo totalmente imposible cuando llegó a préstamo en invierno, ahora parece una opción más realista. Sin embargo, en vez de depositar la gran cifra, también tienen otra opción para sentarse a diagramar la transferencia del extremo.

Malen podría entrar en el acuerdo

Teniendo en cuenta que ya es un poco difícil recomprarlo por medio de una transferencia, la directiva prevé la cesión del extremo para una temporada más o sumar a un jugador dentro de un posible acuerdo de transferencia. Quien tendría todos los papeles para ser parte del mismo es Donyell Malen, actualmente goleador del equipo, pero que no termina de convencer del todo. Ya se sabe que el neerlandés es uno de los jugadores a salir y podrían intercambiarlo para quedarse con el jugador que realmente quieren.