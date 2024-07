¡Emocionante! El mensaje de despedida de Toni Kroos

En las últimas horas, Toni Kroos ha colgado un mensaje de despedida en su Instagram personal tras colgar sus botas como jugador profesional.

El mensaje de despedida de Kroos

El 29 de septiembre de 2023 sonó mi teléfono. Me llamaba Julian Nagelsmann. La solicitud era mi regreso a la selección. El primer pensamiento en mi cabeza fue ¡no soy estúpido! El primer pensamiento en mi corazón fue Mie#rd4 ¡sí! Y como todos sabemos, el corazón decide.

Mi primer pensamiento esta mañana del 6 de julio de 2024 es que me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitido final de ayer. Siempre he visto más en el equipo de lo que han demostrado en los últimos años. Pero no esperaba que en tan poco tiempo fuera posible tener posibilidades reales de ganar el título y volver a estar a la altura de los mejores.

¡Por eso estoy muy orgulloso de lo que ha logrado este equipo! Y toda Alemania también puede volver a estar orgullosa. Un agradecimiento especial a todos los que hicieron que este Campeonato de Europa en casa fuera especial. ¡Te vimos, te experimentamos y te sentimos! A nivel personal me gustaría agradeceros la calidez y el cariño tan especiales de estas últimas semanas, eso fue muy especial.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Y por último, una petición: ahora que Alemania ha recuperado a su hijo favorito, ¡no lo dejemos ir! El viaje de este equipo continúa. ¡Y ayuda mucho si los apoyas incluso en los malos momentos! Porque te puedo asegurar una cosa: ¡este es un grupo de grandes personas que lo dan todo para tener éxito! ¡¡¡Alemania vuelve a ser alguien!!!

También me gustaría decir algo muy importante: Pedri te pido disculpas y espero que te recuperes pronto. Obviamente, no era mi intención lastimarte. Espero que te mejores rápidamente y todo lo mejor. Eres un gran jugador.