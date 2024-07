«Entrené con Süle y vi como se comía de todo: desde Pizza hasta hamburguesas»

En las últimas horas, Markus Babel, exjefe de Deportes de Hoffenheim, criticó duramente a Niklas Süle por su estado físico.

Un jugador muy cuestionado en Dortmund

No cabe ninguna duda de que una de las mayores decepciones de los últimos mercados de fichajes ha sido el zaguero nacido en Frankfurt. Llegó de Bayern para convertirse en un líder defensivo y sus rendimientos estuvieron lejos de eso. Sin embargo, lo que más se le critica es su estado físico. Siempre fue corpulento, pero en la pasada temporada se filtraron fotos donde se lo veía fuera de peso realmente. Ante esto, Babel se refirió a él siendo uno de los que más gana en el plantel de Borussia Dortmund.

«Me resulta casi escandaloso ganar tanto dinero y luego decir: no me importa mi apariencia. No me importa lo que el club piense de mí. Creo que eso no está bien. Todo lo que él hace es decirle a Borussia Dortmund: ‘Hola, lo siento, ya he ganado suficiente dinero, no se enojen conmigo, pero eso es todo».

Süle y su adicción por la comida chatarra

Ya en su etapa con el club bávaro, fuentes cercanas al club habían informado que le costaba mucho llevar una buena dieta. Incluso, él admitió que le gustaba mucho la comida chatarra, pero que se trataba de mantener en forma. Sin embargo, Markus Babel, con quien compartió mucho tiempo con él en Hoffenheim, contó una intimidad muy dura.

«Le cuesta mantenerse en forma. A cambio, también gana mucho más dinero. Antes de conocerlo, me pidieron que hablara con un jugador de gran talento. Él estaba allí con su familia. Toda la semana comió de todo, desde pizza. Desde hamburguesas hasta escalopes con patatas fritas».

En estos momentos, el club quiere desprenderse de él. Siendo uno de los que más gana, el objetivo de la directiva es tratar de venderlo al mejor postor, para poder rearmar la defensa. Ya llegó Anton, pero la idea es que Süle salga para poder fijarse en otro defensor con un perfil de apuesta para que explote y sea una competencia clara para Anton, que ya estaría cerrado, y Schlotterbeck.