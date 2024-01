Empeora la crisis de centrales en el FC Bayern München

Sin Matthijs de Ligt por lesión, y con Dayot Upamecano y Eric Dier en duda por diferentes motivos, el FC Bayern München podría quedarse sin centrales.

de Ligt se suma a la enfermería del FC Bayern

FC Bayern anunció en el día de la fecha que de Ligt sufrió una lesión cápsula en la rodilla izquierda durante el corto campo de entrenamiento en Portugal. Así lo reveló un examen de resonancia magnética realizado por el departamento médico bávaro in situ.

El club no anunció cuánto durará su pausa. Solo se dijo que el central tuvo que tomarse un descanso del entrenamiento, aunque probablemente no resultó gravemente herido. Esta no es la primera pausa para el neerlandés, que ya se ha perdido algunos partidos debido a una rotura del ligamento medial de la rodilla.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Los bávaros, en búsqueda de centrales para el once inicial

El Rekordmeister empieza a encender las alarmas, con la vista puesta en el partido del domingo ante Werder Bremen. Dayot Upamecano también tuvo que perderse el entrenamiento de hoy por una lesión leve, pero se espera que regrese al campo el miércoles. La situación es diferente para el recién llegado Eric Dier, que abandonó Portugal para estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

Sin el surcoreano Kim Min-Jae y el marroquí Noussair Mazraoui (ausentes por la Copa Asiática y la Copa Africana, respectivamente), el panorama es todo menos ideal para el entrenador Thomas Tuchel.

A la espera de posibles mejorías y buenas noticias hacia el domingo, quizá también haya otra nueva incorporación a la defensa con la llegada de Nordi Mukiele; en una posible cesión con opción de compra por parte del PSG al FC Bayern. De apurar el trámite de su llegada, ¿podría tener su lugar asegurado para este fin de semana? Solo el tiempo lo dirá.