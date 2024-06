Emre Can será el reemplazo ante la baja de Pavlovic de Alemania

Hace minutos no más, Alemania confirmó a Emre Can en lugar del lesionado Pavlovic para la Euro.

Una dura baja para Nagelsmann

No cabe ninguna duda de que todas las temporadas surge una nueva joya alemana que vislumbra a todos. Sin embargo, generalmente el tiempo para su desarrollo hacia la selección tarda al menos un tiempo. Ahora bien, esto a Pavlovic no le ha sucedido en lo más mínimo. Esta temporada se ganó el puesto en la medular de FC Bayern por encima de los Kimmich y los Goretzka y Nagelsmann no dudo en llamarlo.

Pero lo peor sucedió desde el día de ayer. La información indicaba que se podía perder el debut de la Eurocopa frente a Escocia. Empero, lo que tiene es amigdalitis y se deberá perder todo el torneo continental. Sin dudas, una dura baja para Nagelsmann debido a que se pensaba como una clara opción en el mediocampo.

Emre Can reemplazará a Pavlovic en Alemania

Ante lo mencionado, el entrenador de la Mannschaft se movió rápidamente y escogió a Emre Can, mediocampista finalista de la UEFA Champions League con Borussia Dortmund, para que sea su reemplazante. Ante esto, Julian declaró lo siguiente:

«Queríamos otro mediocampista defensivo en la plantilla y por eso hemos decidido nominar a Emre Can. Inmediatamente, expresó su entusiasmo y su voluntad de unirse al equipo. Queríamos tener otro jugador en la plantilla, que haya jugado muchos partidos y que sabe afrontar la presión. Puede cumplir perfectamente con el perfil que necesitamos ahora».