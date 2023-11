En la vuelta de Guirassy, Stuttgart vence a Borussia Dortmund

En el primer turno del sábado en la Bundesliga, Stuttgart jugó un partidazo y se llevó una gran victoria ante Borussia Dortmund.

Kobel, Kobel y Kobel

Sin ningún tipo de duda, el encuentro de hoy era uno de los grandes alicientes del día. El tercero y el cuarto se enfrentaban en el primer turno entre otros tres partidos en un partido que prometía demasiadas emociones y vaya que fue así.

La primera mitad fue toda para el equipo local. Los dirigidos por Sebastian Hoeness lo buscaron durante los 45 minutos, pero siempre Gregor Kobel aparecía para hundirles el grito sagrado, incluido en el penal fallado por Fürich. Terminaron los 45 minutos con 16 disparos a favor y ocho de ellos fueron al arco para que se tome una dimensión.

Sin embargo, el primer equipo que se adelantó fue el Borussia Dortmund. En una gran escapada de Ryerson por derecha, Zagadou no pudo despejar y Füllkrug no perdonó para darle un poco de aire a los negriamarillos. Pero eso no iba a durar mucho. Stuttgart lo siguió buscando y en una desatención defensiva de Bensebaini, Leweling se escapó y Undav marcó la igualdad antes de que termine la primera mitad.

Un segundo tiempo donde el ritmo bajo entre Stuttgart y Borussia Dortmund

Con el pésimo primer turno, la visita trato de fijar una segunda mitad con más posición para trabar los rápidos ataques que los locales estaban ejecutando en la primera parte. Así fue, Terzic salió con nuevos cambios y fue ejecutando las distintas modificaciones durante un segundo tiempo, donde ya los ataques no se veían como antes.

Sin embargo, en ataque la producción seguía siendo muy pobre. Consiguió fortaleza en defensa, pero no alcanzó para llevarse la ventaja. Y cuando el partido parecía morirse, Kobel volvió a cometer el mismo penal que hizo en el primer tiempo, empero, en este caso, Guirassy, que volvía de su lesión, firmó su gol número 15 de la temporada.

La situación de BVB otra vez preocupa a todo el mundo. De los últimos nueve puntos en juego, solo pudo sacar uno y a la espera de lo que haga Bayer Leverkusen podría quedar a 10 puntos de la cima del torneo.