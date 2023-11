¿Quién es Nestory Irankunda, la nueva joya que tendrá Bayern?

En las últimas horas, se confirmó que FC Bayern München ya tendría cerrado el trato con Nestory Irankunda como nuevo refuerzo.

¿Cómo juega la nueva joya?

Ya desde hace varios años, el club bávaro no se centra en fichar superestrellas. Sino que desde que inauguró el Bayern Campus y actualizó su grilla de Scouting, la idea también es desarrollar a futuras promesas para luego contar con las mencionadas superestrellas, pero con el ADN que dice «Mia San Mia».

Es por ello que el nuevo jugador que está en carpeta es Irankunda, extremo de 17 años que juega en el fútbol australiano donde defiende los colores del Adelaide United y ya ha dejado varias imágenes que ha dejado muy encantados a los muchachos que conforman la dirección deportiva del club.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Su desempeño se centra en la banda derecha. Si bien su puesto natural es de extremo, ya se lo ha visto jugar un poco más retrasado. En Oceania jugó 33 partidos, marcó nueve goles y asistió en dos ocasiones. Mientras que en la selección mayor australiano no debutó, pero sí ha jugado en la sub-17, donde lleva 11 goles en siete partidos.

Irankunda ya tendría su trato cerrado con FC Bayern

Según información exclusiva de Fabrizio Romano, ya hay «Here we go!», para que el australiano llegue a Alemania. El costo de la ficha sería muy bajo debido a que no pasaría de los 3 millones de euros. Sin dudas, todo el mundo está preguntando si es el nuevo Alphonso Davies por lo «Out of Context» de su llegada.