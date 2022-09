Lucas Alario tuvo este miércoles la oportunidad de jugar sus primeros 17 minutos con la camiseta 21 del Eintracht Frankfurt, que debutó como local frente al Sporting en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Antes del partido dio una entrevista a Bundesliga.com en la que habló sobre la selección nacional, su complicado 2021, su relación con Rafael Santos Borré, el motivo del cambio de club, Götze y mucho más.

¿Quisieras estar en el Mundial de Catar 2022?

«Obviamente, uno tiene fe en el sueño de poder estar ahí. Pero al mismo tiempo, soy consciente de que la selección está en un momento muy bueno, ahora mismo, los chicos ganaron un trofeo, han ganado algunos partidos importantes en grandes estadios, ganaron la Copa América, ganaron la final contra Italia, y hay muchos jugadores con gran calidad. Así que sí, intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible, y si tengo la posibilidad de ir, lo haré. «

¿Cómo fue su comienzo de temporada luego de llegar procedente del Bayer Leverkusen?

«Bien, creo que me estoy adaptando a lo que quiere el entrenador, a cómo quiere jugar. Vengo de un equipo que juega con un estilo diferente, así que sí, estoy tratando de adaptarme y apoyar al equipo. «

¿Cuanto se conocen Alario y Santos Borré?

«Sí, ya conocía a Rafa de Argentina, así que es bueno tener a alguien como él aquí. Me ha ayudado mucho presentándome a otros compañeros cuando llegué aquí, y sí, es bueno. Intentamos pasarlo bien siempre que estamos juntos.»

¿Su debut en la Liga de Campeones fue un sueño hecho realidad?

«Tenía muchas ganas de jugar en la Liga de Campeones, y la otra oferta que tenía no venía con esa oportunidad. Creo que esa fue la principal razón por la que decidí venir aquí. Más allá de eso, es un gran club con una gran hinchada. Así que sí, fue por todas las competiciones que estamos jugando este año, tres competiciones, y eso me gusta mucho. Esa fue la razón de la decisión. «

La Bundesliga tiene un fútbol exquisito que le agrada, por eso dio sus impresiones sobre la liga alemana: «Es una liga muy fuerte, muy física y en la que tienes que estar preparado para competir. He aprendido mucho aquí, he mejorado mucho como jugador gracias al nivel que te exige la liga. He aprendido mucho de la liga aquí. «

¿Qué decir de David Abraham?

«Hablamos mucho cuando estuvo aquí. Hablamos bastante. Evidentemente, también nos enfrentamos aquí en la Bundesliga. Todo lo que me han dicho de él demuestra la gran persona que es y lo que fue para este club, porque todos lo quieren y todos hablan bien de él. Me hace feliz ser argentino y el hecho de que haya dejado una huella tan grande en este club. «

¿Alario ha recibido el calor y el cariño de los fans de Frankfurt?

«Sí, más que lo que he vivido durante los partidos, la gente de aquí es increíble. Me recuerdan mucho a los fanáticos sudamericanos, lo cual es genial. Te apoyan desde todos los lados, y sientes que se hacen oír en cada minuto del partido, y ese apoyo nos ayuda mucho. Es muy importante, y apreciamos mucho todo ese apoyo en el campo.«

¿Fue difícil el 2021?

«Sí, obviamente pasé por un periodo en el que tuve bastantes lesiones el año pasado. Siempre estás aprendiendo, siempre sabes que con esas lesiones tienes que seguir trabajando en tus defectos, y eso te hace mejor. Mejor como futbolista, mejor físicamente, y obviamente he aprendido mucho. A ningún futbolista le gusta estar lesionado, así que tratas de hacer las cosas bien, obviamente siempre tratas de hacer las cosas bien, pero te esfuerzas aún más cuando vuelves. «

¿Y el estado físico?

Creo que puedo dar un poco más de donde estoy ahora, conociéndome a mí mismo. Así que sí, se trata de trabajar para llegar a eso, tratando de entender el estilo de juego que el entrenador quiere ver, para poder ser lo más efectivo posible en el campo. Pero sí, puedo mejorar, soy consciente de que puedo dar un poco más, tanto física como tácticamente, desde donde estoy ahora. Así que sí, estoy trabajando para llegar a eso. «

La victoria de Mario Götze en el Mundial…

«¿En el Mundial? Sí, vi el partido, por supuesto. Era la final del Mundial, ¡cómo iba a perdérmelo! Pero sí, en ese momento no me gustó. No les gusta mucho en Argentina, pero así es el fútbol. Como has dicho, en su propio país le quieren, porque gracias a su gol ganasteis el Mundial. Me alegro por él porque ahora puedo llamarle compañero en el mismo equipo que yo.»

¿Como vivió Alario la derrota de Argentina en la final de 2014?

«No, cuando estamos a las puertas de un nuevo Mundial. Creo que todo el mundo tendría que estar contento, u orgulloso, de llegar a una final del Mundial. Hay 32 equipos y luego solo quedan dos, y Argentina era uno de esos dos. Evidentemente, cuando llegas a una final, a nadie le gusta perder y nadie va a decir «Sí, da igual que ganemos o que perdamos», claro que no, porque te estás jugando un Mundial que es la cúspide. Pero sí, lo veo así, como que tenemos que estar contentos y orgullosos de llegar a una final después de tanto tiempo, y creo que Argentina hizo un muy buen torneo. Me hubiera gustado ganar ese partido, pero así es el fútbol como la vida, y no fue posible. «

¿Cómo es Mario Götze como compañero de equipo?

«Apoya mucho al equipo con la experiencia que tiene, el hecho de haber jugado en el Dortmund durante tanto tiempo, ha jugado en grandes equipos, con la selección, ha tenido grandes partidos en grandes competiciones y eso te da mucha experiencia. Creo que eso es muy bueno para el equipo. … ¡No que yo sepa!»

¿Qué decir de Alario en la Liga de Campeones?

«Solo he jugado un puñado de partidos, ¡no mucho más que eso! Pero sí, es una competición que habla por sí misma con todos los jugadores que participan. Es la mayor competición de clubes, y jugar en ella es algo que todo jugador quiere hacer. Prepararse para jugar en la Liga de Campeones es diferente, es diferente a lo que estás acostumbrado cuando juegas en la Bundesliga o en otras ligas. Es especial, y este año tengo la suerte de poder jugarla. «

¿Qué opina Alario del grupo de la Liga de Campeones que le tocó a Frankfurt?

«Son equipos difíciles, cierto. El Tottenham tiene mucha profundidad, con algunos grandes jugadores. El Sporting y el Marsella son lo mismo, así que será un grupo muy reñido, un grupo duro, y tendremos que estar preparados para pasar si queremos llegar a la fase eliminatoria. Tendremos que estar preparados para algunos partidos difíciles. «